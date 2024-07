Fake News

„Ukrajina to myslí s výchovou k nacismu vážně. Toto je z nové učebnice dějepisu: ‚V historii Ukrajiny sehrál Hitler jednu z rozhodujících rolí, když se snažil osvobodit naši zemi od sovětských okupantů. Západní část byla osvobozena německou armádou. (Lvovská oblast byla osvobozena od okupace v roce 1941)‘.“

Tento lživý text šíří zhruba od minulého týdne v různých jazycích po celé Evropě ruské dezinformační kanály. V Česku přispěl k jeho známosti významnou měrou europoslanec a proruský lhář Ivan David, který jej umístil na své profily na Facebooku i na sociální síti X (dříve Twitter).

Na X dosáhl jeho příspěvek do středy 10. července asi 18,5 tisíce zobrazení a necelé stovky sdílení, na Facebooku jej od něj převzalo dalších asi 150 uživatelů. Text i s fotografií údajné učebnice sdílela také facebooková stránka Trikolora Praha.

Celý příspěvek je samozřejmě vylhaný a fotografie zfalšovaná. Žádná učebnice dějepisu ukazující Hitlera jako osvoboditele na Ukrajině nevznikla. Jde o výmysl ruských propagandistů.

„Za prvé, ruští propagandisté neuvádějí ani autora učebnice, ani rok vydání. Za druhé, falešná zpráva obsahuje stránku z údajné ‚učebnice‘, jejíž materiál však neodpovídá struktuře učiva o dějinách Ukrajiny a dokonce ani o dějinách Lvova. ‚Učebnice‘ s takovými faktickými chybami a navíc ještě glorifikující Hitlera, což představuje na Ukrajině trestný čin propagace nacismu, nemohla být přijata do učebních osnov,“ uvádí ukrajinský web Disinfo Detector Media s odvoláním na vyjádření Centra pro strategickou komunikaci a informační bezpečnost ukrajinského ministerstva vnitra.

Vytrvalí lháři David a Cimbál

Není to ani zdaleka poprvé, kdy Ivan David aktivně šíří ruské či proruské dezinformace. Naopak se dá spíše říci, že nedoložené a nedoložitelné ruské výmysly tvoří převážnou část obsahu, který umísťuje na své profily na sociálních sítích, a to řadu let. Už v roce 2021, tedy ještě před otevřenou ruskou invazí na Ukrajinu, informoval o dění na východní Ukrajině takřka výhradně prostřednictvím výtvorů ruské propagandy. Po ruské okupaci Ukrajiny v tom znovu a znovu pokračoval.

Také facebooková stránka Trikolora Praha šíří proruské lživé příspěvky dlouhodobě a soustavně. Letos v dubnu například zveřejnila jako fakt zcela vylhaný post o tom, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj koupil od britského krále Karla III. za 20 milionů liber venkovské sídlo Highgrove House v Gloucesterském hrabství, a publikovala i manipulativní příspěvek s fotografií smutného chlapce (pocházející ve skutečnosti z fotobanky) a popiskem, že jej zabila kulka, na kterou se složili Češi.

Je příznačné, že jak stránka Trikolora Praha, tak Ivan David ponechali zcela bez povšimnutí aktuální brutální ruský raketový úder na ukrajinské hlavní město Kyjev, který vedl i ke zničení několika oddělení dětské nemocnice, včetně jednotky intenzivní péče a onkologického oddělení. Podobný postoj k tomuto incidentu, tedy jeho naprosté ignorování, zaujali i další čeští proruští politici.

Ti proruští dezinformátoři, kteří nejsou přímo aktivní v politice, se v současnosti snaží ruský raketový útok na Kyjev a přímý zásah dětské nemocnice co nejvíce relativizovat a svalit odpovědnost na někoho jiného než na Rusko (ať už na Ukrajinu samotnou nebo na její spojence). Příkladem může být bývalý učitel programování a v současnosti soustavný šiřitel protiukrajinských lží Pavel Cimbál, který na svém profilu na síti X publikoval fotografie „západních raket“ a naznačoval, že nemocnici ve skutečnosti zasáhla některá z nich.

V jiném příspěvku, který Cimbál zveřejnil pro změnu na svém facebookovém profilu, byl ještě konkrétnější a tvrdil, že snímek zachycující raketu dopadající na Kyjev zobrazuje ve skutečnosti norskou raketu ze systému protivzdušné obrany NASAMS firmy Kongsberg Defence & Aerospace. „Pokud se to prokáže, tak mne zajímá, co s tím, milá mainstreamová média, potom udělají…Já vím, vůbec nic, budou tichoučko, jako už tolikrát…“ napsal na sociální síti ironicky Cimbál. A tak jako v mnoha jiných případech, i tentokrát dezinformoval a lhal.

Pokud jde o příspěvek na síti X, žádná z jím zmíněných západních raket neměla podvěsný motor, kterým disponuje ruská Ch-101 a který je patrný na snímku rakety dopadající na Kyjev.

close info Zdroj: Deník zoom_in Deník proti fake news.

Nesmysly týkající se norské rakety zase vyvrátili nezávislí ověřovatelé faktů z titulu Open. „Podle Fabiana Hoffmanna, výzkumníka z univerzity v Oslu a experta na rakety, střela, která spadla v Kyjevě, nebyla AIM-120, ale Ch-101. Ruská propaganda tvrdí, že byl použit upravený rám, ale to není pravda. Mezi hlavní zdroje tohoto tvrzení patří kanál Telegram sponzorovaný ruským ministerstvem obrany. Kanál je známý šířením různých konspiračních teorií, od Buči až po bombardování nemocnice v Mariupolu,“ uvedl fact-checkingový tým webu Open.

Ten pak dále analyzoval různé ruské dezinformace, které pracovaly zejména se snímkem dopadající rakety v nízkém rozlišení (umožňujícím její záměnu za různé druhy západních raket), a ukázal, že na fotografiích s vyšším rozlišením je jasně patrné, že jde o střelu Ch-101.

Lže se také o Buči

Zmínka o Buči (ukrajinském městě, kde v březnu 2022 zmasakrovali ruští okupanti řadu civilistů, pozn. red.) je docela příhodná, neboť právě masakr v Buči se stal v posledním týdnu terčem další proruské lži, a to v souvislosti s obviněním českého občana Filipa Simana z nelegální služby v ukrajinské armádě a z plenění v místě válečných operací.

K tomuto obvinění opravdu došlo a s mužem, který koncem března roku 2022 působil v ukrajinském dobrovolnickém praporu Karpatská Sič, probíhá v současnosti v Praze soud. Nicméně proruští dezinformátoři v čele opět s Pavlem Cimbálem začali navíc lživě tvrdit, že Siman se přiznal i k vraždění civilistů v Buči.

„Český žoldák Filip Siman zde, jen tak mezi řečí, v podstatě přiznává vraždění civilistů v Buči z ukrajinské strany, a nic…“ psal minulý týden na síť X Cimbál.

Svá slova však dokládal jen odkazem na anonymní ruský účet na síti X, který k Simanovi uváděl: „Žoldák také řekl, že zastřelili lidi, včetně těch v Buči,“ přičemž se odkazoval na autentický Simanův výrok před soudem: „My jsme byli policie, my jsme byli soud, my jsme byli i popravčí četa, když na to přišlo.“

Ruský anonym i Cimbál ale manipulují – Siman nemluvil o vraždění civilistů, což vyplývá z kontextu, který oba dezinformátoři zatajují, přestože byl v tisku zveřejněn. Jeho výrok se totiž vztahoval k jím popisované situaci, kdy se svými tehdejšími spolubojovníky našel v telefonu jednoho ze zadržených ruských vojáků video, kde šestice ruských vojáků znásilňovala matku dvou dětí, které donutili se na to koukat.

Například Novinky napsaly, že na dotaz soudkyně, zda zadržené Rusy zastřelili, Siman odvětil: „Jejich další osud byl výsledkem osudu, který připravili svým obětem. Dál bych využil svého práva nevypovídat (k této věci).“ Později pak připojil i citovaný výrok.