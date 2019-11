Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) dnes vyznamenal 12 osobností medailí Za zásluhy o diplomacii. Devět lidí včetně prvního porevolučního ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera staršího bylo oceněno za rozvoj polistopadové diplomacie a zahraniční politiky. Další tři, mezi nimiž je i někdejší německý ministr zahraničí Klaus Kinkel, získali medaili za přínos k česko-německým vztahům. Sedm oceněných, včetně Dienstbiera a Kinkela, bylo vyznamenáno in memoriam.

Dana Huňátová, která od prosince 1989 působila jako vedoucí kabinetu nově jmenovaného ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera, převzala 18. listopadu 2019 v Praze od ministra zahraničí Tomáše Petříčka (vpravo) ocenění Za zásluhy o diplomacii | Foto: ČTK

Petříček uvedl, že zásluhou porevoluční diplomacie je Česko nyní suverénní, prosperující zemí obklopenou přátelskými státy. "Naše jednoznačné politické, bezpečnostní, ekonomické, civilizační zakotvení ve svobodném, rozvinutém a prosperujícím západě je nejcennějším dědictvím porevolučních let. A tohoto úspěchu by nebylo dosaženo bez obětavé práce těch, které dnes vyznamenáváme," řekl Petříček. Oceněné označil za inspirací i pro budoucí činnost české diplomacie. Ministr také kritizoval snahy o zpochybňování úspěchů posledních 30 let.