Dienstbier navrhne, aby se hranice volebních obvodů neměnily

Hranice senátních volebních obvodů by se do budoucna neměly měnit při změně počtu jejich obyvatel nad zákonem stanovený limit. Změnu chce prosadit senátor ČSSD Jiří Dienstbier do vládní novely zákona o volbách do Parlamentu, která tyto hranice mění. Řekl to dnes novinářům.

Jeho návrh chtějí podpořit občanští demokraté, ANO a pravděpodobně i lidovci, což na prosazení v Senátu bude stačit. Oba senátní výbory, které novelu projednávaly, doporučily její zamítnutí. Dienstbier poukazuje na to, že kvůli změnám hranic chodí někteří voliči k senátním volbám už po dvou letech a někteří třeba po deseti letech. Ze zákona chce proto vypustit ustanovení, které ministerstvu vnitra ukládá povinnost změnu hranic obvodů připravit. Aktuálně by se to mělo týkat 17 z 81 volebních obvodů. ČTĚTE TAKÉ: Na kolo s 0,5 promile? Senátora Valenta chce hájit vinařské cyklostezky "Co dva roky se mění volební obvody, a to i ty obvody, ve kterých se volby nekonají, a to pro případ, kdy by se náhodou konaly volby doplňovací," řekl předseda senátorů ČSSD Petr Vícha. "Například obec Vítkov, kde by se mělo letos po šesti letech volit, je navrhována na přeřazení do okresu Bruntál a měli by tam lidé volit až za čtyři roky," popsal. Každý senátor má podle platných pravidel zastupovat zhruba stejný počet obyvatel ve svém obvodu, přípustná odchylka je 15 procent. Podle zjištění Českého statistického úřadu byl limit překročen na Berounsku, Mělnicku, Kladensku, Benešovsku a Kolínsku. Lidí naopak příliš ubylo na Sokolovsku, Bruntálsku a Karvinsku. Kvůli tomu se by se musely posunout hranice sousedních volebních obvodů, které by buď dostali nové voliče, nebo o ně přišli. ČTĚTE TAKÉ: Drahoš, Hilšer i Fischer. Senátní volby budou mít letos prezidentskou příchuť Senátní výbory navrhly, aby Senát vládní předlohu zamítl. Vícha po konzultacích s předsedy ostatních senátorských frakcí klubů očekává, že Senát zamítnutí předlohy neschválí, a tím naopak otevře cestu k projednání Dienstbierova pozměňovacího návrhu. Normu by pak musela znovu projednat Sněmovna. Předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil na tiskové konferenci řekl, že klub jeho strany Dienstbierův návrh podpoří. Umožnilo by to podle něj rozumnou dohodu na tom, jak určovat senátní obvody. Podle místopředsedkyně Senátu Miloše Horské z klubu KDU-ČSL bude tato frakce nutit ministerstvo vnitra ke změně ve stanovení obvodů tak, aby byly stálejší. ČTĚTE TAKÉ: Odvolat prezidenta či vystoupit z EU? Vláda verzi referenda KSČM odmítla

Autor: ČTK