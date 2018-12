Digitální doba: knihovny hlásí méně výpůjček, počty čtenářů se ale příliš nemění

/ANKETA/ Pětatřicet knih si za loňský rok v průměru půjčil Jihomoravan zaregistrovaný v některé z knihoven v kraji. Ty loni zaznamenaly jen 5,4 milionu výpůjček, nejméně za posledních deset let. Vyplynulo to z nejnovějších údajů Českého statistického úřadu.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Důvodů, proč si lidé půjčují méně titulů, je podle knihovníků několik. „Pokles výpůjček způsobuje množství kulturních nabídek v Brně, obecně hektičtější doba, nabídka e-knih,“ vyjmenovala třeba mluvčí brněnské Knihovny Jiřího Mahena Jana Kuncová.



Podle ní někteří čtenáři také nenajdou v knihovně publikace, o které stojí. „Bohužel někdy není dost peněz na nákup knih, které očekávají,“ zmínila Kuncová.



Knížek si sice Jihomoravané půjčují méně, počet registrovaných čtenářů je ale v posledních letech zhruba stejný. „Loni bylo v knihovnách zaregistrovaných 153 tisíc lidí. Z toho osmatřicet tisíc tvořily děti do patnácti let. Počet registrovaných čtenářů se meziročně zvýšil o víc než dva tisíce, počet čtenářů v dětském věku nepatrně poklesl,“ zhodnotil Karel Adam z Českého statistického úřadu v Brně.

V posledních letech se mluví o tom, že zájem dětí o čtení upadá. Knihovníci situaci ale nevidí tak černě. „Nepřikláním se k názoru, že děti čtou méně, je to různé případ od případu. Hodně záleží například na rodičích, zda je ke knížkám vedou,“ zmínila Kuncová.



Podobně situaci hodnotí i učitelka českého jazyka z brněnského Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické Kateřina Škrášková. „Sice vidím, že knihy už nejsou pro žáky tahák, pro mnohé je čtení jen povinnost. V každé třídě ale část dětí čte a mají knihy rády,“ popsala.



Že to s dětskými čtenáři není tak špatné, ukázal i výzkum, který letos v lednu představili odborníci pražské Karlovy univerzity. Při průzkumu zjistili, že české děti čtou rády, zájem o knížky však klesá s věkem.



Knihy podle průzkumu ráda čte třeba drtivá většina osmiletých dívek, mezi patnáctiletými už jsou to jen dvě třetiny. U chlapců jsou v obou případech čísla ještě nižší, mezi patnáctiletými hochy má četbu v oblibě jen třetina. „Z výsledků také vyplynulo, že u všech věkových kategorií vítězí papírové knihy, u čtrnácti a patnáctiletých už ale elektronické texty čítají téměř polovinu přečtené literatury,“ porovnal mluvčí univerzity Václav Hájek. Do průzkumu se zapojilo téměř pět tisíc dětí z celé České republiky.



Jako malá mířila často do knihovny i Brňanka Michaela Váňová. „Měla jsem zájem o pohádky. Teď si už půjčuji jen odbornou literaturu, kterou si nechci kupovat,“ svěřila se.