Pracovní pozice se rychle mění, další vzdělávání dospělých se stalo nutností. Česko ale v tomto směru pokulhává. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto přišlo s e-shopem, kde si lidé mohou objednat vzdělávací kurzy zdarma.

Do několika let se díky technologickému vývoji promění až polovina pracovních pozic na českém pracovním trhu, většina z nich bude vyžadovat alespoň základní digitální dovednosti. | Foto: Shutterstock

Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo na konci letošního dubna e-shop se vzdělávacími kurzy a rekvalifikacemi. Vzdělavatelé v něm nabízí kurzy, zájemcům je zcela nebo částečně zaplatí ministerstvo práce. Vše lze vyřídit jednoduše online. Jen v tomto roce se podle šéfa resortu Mariana Jurečky počítá s proškolením až dvaceti tisíc lidí, na úhradu za jejich kurzy je v letošním roce vyhrazena celkem jedna miliarda korun z Národního plánu obnovy. Do roku 2025 to má být celkem 6,5 miliardy korun na rozvoj dovedností v digitální sféře a inovativním průmyslu.

Do několika let se díky technologickému vývoji promění až polovina pracovních pozic na českém pracovním trhu, většina z nich bude vyžadovat alespoň základní digitální dovednosti. Česko navíc patří mezi země s nejnižším procentem dospělé populace, která se průběžně vzdělává. Je to necelých 10 procent, zatímco třeba ve Švédsku 35 procent. „Potřebujeme v oblasti dalšího vzdělávání udělat zásadní změnu. Proto jsme spustili e-shop rekvalifikací a vzdělávacích kurzů,“ uvedl Jurečka.

E-shop je dostupný komukoliv, kdo má zájem se vzdělávat, podmínkou úhrady kurzu je zapsání do evidence zájemců o zaměstnání. „Snažíme se lidi motivovat, aby se chopili možnosti získat nové kompetence pro výkon své práce nebo pro hledání práce nové,“ sdělila vrchní ředitelka Sekce zaměstnanosti na MPSV Kateřina Štěpánková.

Podle ní mají lidé velký zájem o lekce základních dovedností práce s počítačem a nejčastěji užívanými programy, hlavně s tzv. kancelářským balíčkem. „Tady je častou motivací zdokonalení se pro stávající práci nebo pro komunikaci s úřady, případně pro svou prezentaci při samostatné výdělečné činnosti,“ vysvětlila.

Úspěch mají i kurzy vedoucí k rozvoji digitálních kompetencí, které chtějí lidé uplatnit při hledání jiné práce. Mnohé, zejména manuální pozice totiž již vlivem automatizace a robotizace zanikají. Zároveň ale tento proces vytváří nové profese. A jak Štěpánková připomněla, charakter práce se promění i u pozic, které zůstanou. „Budoucnost, jak se zdá, leží spíše ve vzájemné kooperaci robotů, ať již hardwarových nebo softwarových, s lidmi, než v náhradě lidské práce jako takové,“ doplnila.

Vynaložené prostředky na doplnění dovedností se státu vyplatí. Lidi to udrží v práci, zůstanou tak plátci daní, odvádí pojistné, nesníží se jejích kupní síla a nečerpají podporu v nezaměstnanosti.

Budoucnost trhu práce

Podle loňské studie Budoucnost českého pracovního trhu skupiny BCG a ASPEN Institutu do roku 2030 v České republice v důsledku změn trhu práce zanikne cca 330 tisíc pracovních pozic, nových však vznikne 520 tisíc.



U 90 procent pracovních pozic budou vyžadovány alespoň základní digitální dovednosti.



Proměnou v povaze práce a nutným odborným rozvojem projde přes 4,2 milionu zaměstnanců.