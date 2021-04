Sněmovní výbor pro obranu vyzval vládu, aby narovnala počty diplomatů na české ambasádě v Moskvě a na ruském velvyslanectví v Praze. Odsoudil údajné teroristické útoky ruských speciálních jednotek ve Vrběticích. Po Rusku chce omluvu, náhradu škody i odškodnění pro pozůstalé po obětech výbuchu ve vrbětických muničních skladech. Pro usnesení hlasovalo 14 členů výboru, jeden se zdržel. Po uzavřeném jednání to novinářům řekla jeho předsedkyně Jana Černochová (ODS).

Policista před ruskou ambasádou v Praze. | Foto: ČTK

Výbor zároveň vyzval vládu, aby zásadně odmítla "nepřijatelné vměšování Ruské federace do suverenity České republiky". Zároveň má přijmout veškerá opatření, aby se snížilo riziko dalších operací ruských speciálních jednotek. Vláda má také neprodleně vyčíslit škody, které výbuch způsobil, a vymáhat je po Rusku. Ruská vláda by se podle poslanců měla omluvit, že byly ruské státní orgány do zničení muničních skladů zapojeny a měla by odškodnit rodiny zemřelých. Výbor také poděkoval tajným službám a dalším institucím včetně zahraničních partnerů zapojených do vyšetřování.