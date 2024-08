Světoznámý dirigent Jakub Hrůša se v září příštího roku stane hudebním ředitelem londýnské Královské opery v Covent Garden. V rozhovoru pro Deník popisuje, co to pro něj znamená, ale také to, jak si vlastně tuto mimořádně prestižní pozici zasloužil.

„Žádný konkurz není. Konkurz u dirigentů se v kruzích, kde se pohybuji, nekoná. Orchestry se rozhodují v nejhorším podle jedné a v nejlepším podle opakovaných uměleckých zkušeností. A zohledňují všechny možné úhly pohledu. Není to jenom to, že se jim s dirigentem dobře hraje, ale jde také o efektivitu práce, jednání s lidmi ve sboru, v kanceláři, s publikem, s novináři. Ostatně v Londýně, jako všude na Západě, jde též o smysluplnou péči o donátory a mecenáše čili lidi, kteří mají peníze, protože bez nich to vůbec nefunguje.“

Proč si tedy hudebníci vybrali právě jeho? „Orchestr v mém případě hrál tu roli, že jsem byl jediný ze všech v úvahu připadajících dirigentů, u kterého se prý neozvaly žádné kritické hlasy. Zatímco u všech ostatních byl orchestr nespokojen a nedovedl si představit jejich nástup po velmi úspěšném dvaadvacetiletém působení Antonia Pappana.“ odpověděl.

Staré kusy v novém hávu

Až převezme Královskou operu, dočkají se diváci i extravagantních představení? „Abych pravdu řekl, úplně se tomu vyhýbat nechci. Divadelní britská scéna ovšem není tak výstřední jako třeba ta německá. Nechci být cynik, avšak souvisí to i s tím, kdo jí dává peníze. V Německu si občas režiséři můžou dovolit excesy a uvádět kusy, které se lidem nelíbí, prostě i proto, že jsou financováni z veřejných rozpočtů. Někdy mají takový ten ‚apoštolský‘ pocit, že posouvají kulturu dál, což občas vnímám až jako přitroublou víru, že pokrok musí být za každou cenu a nesmí se ani náznakem opakovat nic, co tu už bylo. Částečně to může být pravda, věci jsou skutečně v pohybu, ale je spousta hodnot, k nimž je dobré se vracet. Je možné nasvítit je jiným světlem, ovšem není nutné je vyměňovat, nebo dokonce bořit, ničit,“ přiblížil.

Královská supervize

Královská opera je spojena s britskou královskou rodinou a supervizi nad ní má král Karel III.. Bude nějak ovlivňovat repertoár, mluvit Hrůšovi do práce?

„Myslím, že panovníci v Británii i jinde si zvykli se do toho umělcům v přílišné míře nemontovat. Na druhou stranu Karel III., bývalý princ Charles, má o kulturu a umění zájem. Operu má rád, i když ne všechnu, třeba zrovna Wagnera ano. Velká radikalita toho, co se na jevišti Královské opery odehraje, by asi neznamenala pád domu, ale určitý chlad by tam pak znát byl. Británie se hodně mění, není to stejná země jako před dvaceti, natož sto lety, v něčem je to dobře, v něčem třeba ne, nechť si to každý zhodnotí sám. Pořád tam ale doznívá jakýsi ‚common sense‘, onen šestý smysl, jakási společná dohoda nad řádem věcí, kterou všichni akceptují. To svým způsobem platí také o divadle,“ je si jistý Hrůša.