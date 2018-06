Dita Charanzová: Podpora komunistů Bruselu nevadí, Okamura ano

Její hlas byl v minulých týdnech jedním z těch, které zvrátily vyjednávání o vládě a zajistily odklon od spolupráce s SPD zpět ke koaličním rozhovorům s ČSSD.

Když jsme vstupovali v roce 2004 do EU, vypadalo to, že Češi jsou nadšený proevropský národ. Co se za 14 let změnilo, že patříme k největším euroskeptikům?

Příčina je určitě na straně politiků. Zvykli si na Brusel nadávat a málo vysvětlovat, co nám členství v EU přináší. Osobně nemám ráda, když mluvíme o tom, že za všechno může Brusel, který nám něco přikazuje nebo zakazuje. My jsme přece součástí Bruselu. Unijní problematice se věnuji od studentských let, psala jsem o ní svoji dizertační práci, působila jsem na ministerstvu zahraničí, když jsme do EU vstupovali. Bohužel od té doby jsme nedokázali ani zformulovat strategii, co chceme v EU dokázat, na co se máme soustředit, jaké jsou naše priority.

Jaké jsou?

Současná vláda se pokouší to jasněji definovat. Osobně bych navrhovala vrátit se k základní myšlence, která stála u zrodu evropského projektu. Vznikl proto, že jsme chtěli mít na kontinentu mír. A to jsme dokázali, jakkoli to může znít frázovitě a mladí lidé se mohou ušklíbat. Poměrně často jezdím na Ukrajinu a vidím, co to je žít ve válečném stavu. Otázka bezpečnosti Evropy je pro mě prvořadá, ať už je to terorismus, nebo konfliktní zóny v našem okolí, které nám přinesly migrační krizi, jež unii úplně rozlomila. Druhý důraz bych kladla na ekonomiku, tedy funkční vnitřní trh.

Migrační vlna unii rozložila možná i proto, že evropští lídři nebyli schopni dostatečně rychle a účinně zareagovat, ochránit schengenský prostor, zatočit s pašeráky. Proč se projevila taková bezmoc celého společenství?

Byli jsme neakceschopní. Komise předložila sérii opatření, která byla celkově správná, ale chytlo se to za špatný konec. Nejdřív se začalo řešit, co uděláme s běženci na evropském území, jak je přerozdělíme. A na tom se diskuse zadrhla. Přitom to první, co jsme měli udělat, bylo zabezpečit vnější hranice, dostat je pod kontrolu, uklidnit lidi.

Kdo to zavinil?

Ten, kdo předkládá návrhy, je Evropská komise. Je pravda, že nezazněl ani silnější hlas velkých států. Najednou jsme tápali, každá země měla vlastní návrh řešení, nebyli jsme schopni rychle se dohodnout. Celý ten proces je strašně zkostnatělý. Až po dlouhých měsících se podařilo zajistit společnou pobřežní a pohraniční stráž, posílit pomoc postiženým územím. Mezitím nám ale utekl čas, který jsme měli věnovat našim občanům. Ti na ten zmatek a těžkopádnost unie zareagovali mnohdy tak, že začali tíhnout k extremistickým, nacionalistickým a protiunijním stranám. Vidíme to teď ve Slovinsku, v Itálii.

Vy se jim divíte, když na samém počátku krize viděli, že mocná německá kancléřka Merkelová bez jakékoli konzultace otevřela běžencům dveře dokořán a na druhé straně maďarský premiér Orbán začal proti nim stavět zeď? Dá se v takovém případě mluvit o EU jako o funkčním organismu?

Ale určitě. Je nás 28 a není jednoduché se hned na všem dohodnout. Vidím to dnes a denně na schvalované evropské legislativě. Tehdy se každý politik snažil udělat to nejlepší z hlediska své země. Pro mě je důležité, že jsme se z toho snad poučili. Mimochodem kancléřka Merkelová minulý víkend řekla německým médiím, že bychom se v těchto otázkách měli snažit o jednomyslnost. Není možné vyhrotit situaci tak, že se přehlíží postoj čtyř zemí, které absolutně nesouhlasí s navrženým řešením migrační krize včetně kvót. Teď je jednota v tom, že chceme chránit vnější hranici, dávat víc peněz z unijního rozpočtu na bezpečnost a najít nový systém azylové politiky, který by se vyvaroval minulých chyb.

Jenže právě tzv. Dublin IV, tedy jednotná azylová politika, působí na některé strany, u nás třeba SPD, jako červený hadr na býka. Tvrdí, že pokud bude schválen, nastaví se trvalý přerozdělovací mechanismus, v němž už se uprchlíkům nevyhneme. Co jim na to odpovíte?

Byla bych ráda, aby tu nevládly dezinformace a strašení lidí, což se okolo tématu migrace děje. Držme se faktů. Dublin IV není o kvótách, ale zefektivnění procedur, například zrychlení azylového řízení. Když uprchlík čeká rok dva v nějakém táboře, než se rozhodne, co s ním, asi to není normální. Buď tam nevydrží, nebo se zradikalizuje. Musíme co nejrychleji rozhodnout, zda má právo na azyl. Pokud ne, musí se vrátit do země původu. O tom je Dublin IV. Je pravda, že téma přerozdělování azylantů je stále otevřené, ale je to jedna z desítek věcí. Vláda a my europoslanci děláme maximum, abychom našim zahraničním partnerům vysvětlili, proč tento systém nechceme. A už máme na své straně víc než tři státy. Zároveň říkáme, což je třeba záležitost Marrákešské deklarace, že je nutné projevit solidaritu a pomáhat lidem v zemích původu. Pan premiér Babiš už loni v prosinci na Evropské radě přislíbil zvýšenou finanční pomoc, ať už do fondu na Afriku, nebo na pobřežní stráž u libyjských břehů. Nic z toho není o povinném přijímání migrantů.