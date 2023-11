Je Česko země přátelská k dětem? Výsledky průzkumu dostane přímo prezident

Žáci a studenti z celé republiky mají do soboty 11. listopadu jedinečnou možnost vyjádřit se k tomu, jak se jim žije v České republice, co chtějí změnit a co by si pro svůj život i zemi přáli do budoucna. Své názory na to, zda je naše země přátelská k dětem, mohou přiblížit v on-line anketě, kterou spustil český výbor pro UNICEF. Výsledky průzkumu předají vítězové letošního ročníku projektu Dítě Česka přímo do rukou prezidenta Petra Pavla.

Finalisté letošního ročníku Dítě Česka se v těchto dnech prezentovali před porotci ankety | Foto: se svolením UNICEF