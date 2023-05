Den dětí je za dveřmi a s ním příchází i ten nejlepší čas odměnit mladé lidi, kteří jsou nejen šikovní, ale mají i chuť a odvahu dělat něco pro druhé. Máte kolem sebe takové děti? Pak neváhejte a oceňte jejich mimořádnost tím, že je přihlasíte do třetího ročníku ankety Dítě Česka, kterou vyhlašuje česká pobočka UNICEF. Na vítěze tentokrát čeká nejen titul Dítě Česka, ale i finanční odměna 15 tisíc korun, která podpoří jeho veřejně prospěšnou aktivitu.

Vítězi loňského ročníku ankety Dítě Česka se stali sedmnáctiletá Ester Anna Soukupová a stejně starý Matěj Strnad | Foto: se svolením Unicef

Když mezi porotce ankety Dítě Česka loni poprvé usedl známý youtuber Karel „Kovy“ Kovář, velmi příjemně ho překvapilo, jakým nejrůznějším a zajímavým projektům se česká mládež věnuje. „O to těžší pak bylo spolu s dalšími porotci vybrat toho nejlepšího, protože ta rozmanitost byla veliká a přínos každého z účastníků ankety byl trochu jiný,“ řekl Kovy, který věří, že i letos se najde mezi přihlášenými dětmi a mládeží spousta inspirativních příběhů.

Harmonogram ankety Dítě Česka 2023

- 18. 4. – spuštění nominací

- 30. 9. – ukončení nominací

- 20. 11. – slavnostní vyhlášení

Vítězkou loňského ročníku se stala sedmnáctiletá Ester Anna Soukupová, která spoluorganizuje komunitní aktivity pro děti a zapojila se i do pomoci ukrajinským rodinám. Z chlapců porotu nejvíce zaujal stejně starý Matěj Strnad, který se věnuje záchranářskému výcviku, pomáhal jako horský záchranář a podílel se i na organizaci několika výjezdů na Ukrajinu pro handicapované a nemocné civilisty.

Dnešní děti jsou malí hrdinové zocelení vším, co se na světě děje, říká Kovy

Podle ředitelky české pobočky UNICEF Pavla Gomba je teď ten pravý čas nominovat děti a mladistvé ve věku do 17 let do dalšího ročníku ankety Dítě Česka. S koncem školního roku může být totiž taková nominace poděkováním a oceněním žáků a studentů, kteří jsou šikovní a aktivní. Nominovat je mohou nejen rodiče, ale instituce či školy, a to prostřednictvím on-line formuláře dostupného na adrese www.diteceska.cz.

„Nominace do ankety Dítě Česka je nejlepším způsobem, jak poděkovat a ocenit talentované a aktivní mladé lidi, kteří pomáhají dělat svět lepším místem a inspirují své vrstevníky. Přihlášky od škol, kroužků, rodičů, kamarádů nebo dětí samotných přijímáme do 30. září. Doporučujeme ale nenechávat odeslání až na poslední chvíli,“ vysvětlila Pavla Gomba.

Zdroj: se svolením Unicef

A jaké by takové Dítě Česka mělo být? Youtuber Kovy radí nominovat mladé lidi, kteří v sobě mají kus odvahy, nebojí se vystoupit ze své komfortní zóny, ale hlavně se snaží dělat srdcem dobré věci.

„Myslím, že není lepší příležitost než tato soutěž, kde si děti mohou vyzkoušet to, co se jim pak v životě bude hodit. Chce to jen přijít s nějakou myšlenkou, začít aktivně něco dělat, změřit síly s ostatními a umět mluvit – to se přece v životě vždycky hodí,“ podotkl Karel „Kovy“ Kovář.

Porota plná známých jmen

Dva vítěze, chlapce a dívku, bude vybírat porota plná známých jmen. Usedne v ní kromě Kovyho a Pavly Gomby také vyslankyně UNICEF a herečka Jitka Čvančarová, bývalý hokejista Patrik Eliáš, školský ombudsman Slávek Hrzal, předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová, rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková a také Vít Nantl, generální ředitel společnosti Vltava Labe Media, která vydává Deník.

„Nesmírně mě tato anketa baví a každý rok se těším na nové nominace, protože jsou to velmi inspirativní příběhy. Věřím tomu, že jsme schopni tímto způsobem dát dětem příležitost ukázat, že v dnešní době tady máme velmi šikovnou mladou generaci a nemusíme se bát toho, co nás v budoucnu čeká,“ konstatoval Vít Nantl.

Děti Česka: Sedmnáctiletí, kteří toho stihli více, než mnozí dospělí

Ředitelka české pobočky UNICEF Pavla Gomba pak ještě doplnila, že kromě školních výsledků, nadání a talentu budou porotci u nominovaných dětí hodnotit také aktivity ve prospěch potřebných, životního prostředí, společenských hodnot, inovací pro budoucnost, ale také schopnost motivovat a inspirovat vrstevníky.

„Přihlédnuto bude také k tomu, jaký potenciál má daná činnost či projekt nominovaného do budoucnosti a mezinárodně,“ dodala Pavla Gomba.

UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve 193 zemích světa, kde dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím a zneužíváním.



UNICEF je jediná organizace OSN, jejíž činnost je financována výhradně z dobrovolných příspěvků. Na programy pomoci dětem jde 90,3 % všech získaných prostředků.