PODCAST: Nebij maminku, prosila vyděšená Tereza svého násilnického otce

Každé čtvrté dítě se rodí do násilnického vztahu. Do podobného vztahu se narodila i umělkyně Tereza. Se svými sourozenci byla nucena přihlížet zrůdnostem, které páchal nejen její vlastní otec, ale i následující partneři. Matku psychicky týrali, bili, ale i vydírali. Co se v takové chvíli děje s dětskou duší? Jak děti ovlivňuje vyrůstání v násilnické rodině, který okamžik pro ni byl nejhorší a jak se dívá na svět již dospělýma očima? Nejen o tom mi vyprávěl můj dnešní host, charismatická umělkyně Tereza Jacob, která své prožitky a emoce přenáší i do svých obrazů.