Dívka chtěla od Babiše podepsat knihu novináře Kmenty. Premiér ji vulgárně odbyl

/VIDEO/ Premiér v demisi Andrej Babiš vulgárně odmítl dívku, která chtěla podepsat knížku Boss Babiš od investigativního novináře Jaroslava Kmenty. Incident se stal při čtvrteční debatě vlády s občany v brněnském kulturním centru Semilasso. Při zmínce, že autor v knize píše i o Františku Mrázkovi, kterého znal, odpověděl Babiš slovy: "Nasrat jako".

Pro podpis si šla Šárka Václavíková, která působí v dobrovolnické organizaci Společně Brno, která proti Babišovi pořádala ve středu demonstraci. „Neměla to být cílená provokace, tu knihu nosím u sebe, protože ji čtu. Čekali jsme, že to vezme s nadhledem a něco do knihy napíše,“ vysvětlila pro Brněnský deník Rovnost Václavíková.

Podepsat knihu chtěla na konci debaty vlády, která byla na návštěvě v kraji. „Babiš si tam však dělal kampaň a rozdával papírky a propisky s logem ANO. Na konci moderátor řekl, že můžeme přijít a s premiérem se ještě pobavit a nechat si podepsat jeho knihu. Když jsme stály v řadě, vycítila jsem, že se něco může stát, a proto to kamarádka natočila,“ dodala Václavíková.

Na videu, která zveřejnila Sára Dvořáková na sociální síti Twitter, je slyšet, co Babiš řekl o bývalém novináři Mladé fronty Dnes „Vyžranej Kmenta, který bral 80 tisíc ve Frontě a nic nedělal,“ řekl premiér v demisi. „Napsal knihu taky o panu Mrázkovi. Pana Mrázka znáte," odpověděla Vaculíková. Babiš na to tiše odpověděl: „Nasrat jako." O incidentu v sobotu jako první informoval server Novinky.cz.