Už nečíhají za bukem, ale za popelnicemi. Do měst doráží černá zvěř, která ničí zeleň a zároveň mezi lidmi vyvolává obavy o zdraví a bezpečnost. Deník přináší přehled odpovědí o tom, proč se do měst stahují a jak se chovat při nečekaném setkání.

Pokud se stane, že uvidíte divoké prase ve své blízkosti, nepřitahujte k sobě pozornost. Vyvarujte se prudkých pohybů, křiku a rámusu a snažte se co nejrychleji dostat pryč | Foto: Shutterstock

1. Proč se stahují prasata do měst?

Hledají potravu. Okolo popelnic nebo hůře zabezpečených zahrádek jí nacházejí dostatek. Co je láká? „Černé skládky, hromady bioodpadu, nepořádek kolem odpadkových košů a popelnic, tábořišť bezdomovců, všude poházené zbytky jídla, nepořádek, odpadky,“ upřesnil Karel Makoň ze záchranné stanice živočichů v Plzni. Pokud se potrava ve městech eliminuje, zájem divočáků by se měl snížit.

2. Jaké jsou v obytné zástavbě podmínky odstřelu?

Možnosti střelby upřesňuje zákon. „Zákon umožňuje lov pouze na takzvaných honebních pozemcích, mezi něž ale části měst obvykle nepatří. Střelba ve městech je tak nejen nezákonná, ale především nebezpečná. Myslivci se černou zvěř z měst snaží spíše vyhánět a lovit až v místech, kde je to povoleno a bezpečné,“ upřesnila Českomoravská myslivecká jednota, která zastřešuje myslivce v Česku. Na nehonebních pozemcích je možné lovit až po vydání úředního povolení.

3. Mají města nějaké další možnosti?

Ve městech je možné umístit odchytová zařízení. Jedná se v podstatě o klec s padacími dveřmi, do které se umístí návnada. Chycený divočák se pak usmrtí. Praxe se osvědčila například v Karlových Varech, od dubna 2022 do konce března letošního roku se jich tam podařilo ulovit více než sto kusů.

4. Přenášejí divočáci slinami či krví nemoci na člověka?

Nebezpečí je pro člověka malé. Krví či slinami se šíří tzv. Aujeszkyho choroba, ale na člověka přenosná není. Je ale rizikem pro psy, nákaza vždy končí bolestivou smrtí. Riziko není zanedbatelné. „Průměrná hodnota procenta pozitivních prasat v celé ČR činí 21,4 procenta,“ vypočítala Státní veterinární správa. Na člověka není přenosný ani africký mor prasat.

5. Zaútočí prasata na člověka?

V myslivecké mluvě se divočákům přezdívá „černí rytíři“. A to proto, že se jedná o zvěř, která se člověku dokáže aktivně bránit. Největším rizikem pro člověka jsou vodící bachyně, tedy ty, které mají selata. Samice divokých prasat jsou starostlivé matky a proti jakémukoli nebezpečí pro potomstvo se postaví čelem.

6. Jak se chovat, když prase potkám?

Tady platí, kdo uteče, vyhraje. „Pokud se stane, že uvidíte divoké prase ve své blízkosti, nepřitahujte k sobě pozornost. Vyvarujte se prudkých pohybů, křiku a rámusu a snažte se co nejrychleji dostat pryč,“ poradil odborník na chování prasata Miroslav Rozkot z Výzkumného ústavu živočišné výroby. Pokud je prase rozzuřené, bude to chtít silnější reakci. „Možná nám přijdou vtipné scénky z televize, kdy někdo leze před divokým prasetem na strom, ale ono to reálně opravdu funguje. Divoké prase za vámi na strom nevyleze. Kdyby bylo nejhůř, vylézt tam a počkat, až odejde, zabere,“ dodal Rozkot.

Jak bezpečně přečkat setkání s divokým prasetem:

