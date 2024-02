Snídal pivo, večeřel kokain. Teď jsem už čtyři roky čistej, říká DJ Roxtar

Když se ohlédnete zpět na svůj život před abstinencí, jak vypadal váš běžný den?

Snídal jsem pivo, vykouřil tak patnáct jointů, pak zase pivo, něco tvrdšího a konec programu byla večerní dávka kokainu. Dokonce jsem to dotáhl tak daleko, že jsem se v noci zavřel do studia, dával si alkohol a lajny a čůral jsem do demižonu, abych nebudil manželku. Pak jsem to normálně vylil z okna.

A kdy jste si řekl „a dost, musím se jít léčit“?

To bylo často, ale nutno dodat, že jsem nechtěl jít do Bohnic. Připadal jsem si v tu dobu jako nadčlověk, který se přeci nebude zahazovat s obyčejnýma smradlavejma fetkama a bezdomoveckejma alkoholikama. Nakonec mi poradil můj terapeut místo, kde se prý budu cítit dobře a budou tu zajímaví lidé. A tím bylo právě NEO. Teprve zde jsem pak pochopil, že už jsem se dostal do fáze, kdy jsem byl hrozně nešťastnej a připustil jsem si, že za všechny problémy si můžu vlastně sám. A že to s konzumací všeho, co mě ničí, hrozně přeháním.

Jaký to byl pocit, když jste si toto všechno připustil?Byla to vlastně úleva. Najednou jsem prohlédl a zjistil, co mi všechno drogy a alkohol způsobily. Uvědomil jsem si, že celou dobu jsem si tím smrtícím koktejlem jen zvyšoval sebevědomí a všechny problémy, třeba krachující manželství, jsem tím odsouval na jinou kolej, která se mě jakoby netýkala. Zkrátka jsem hodil vinu na ostatní, že nevidí, jak jsem dobrej. A díky chlastu a drogám to tak nebolelo. Teď už vím, že jsem byl jen slaboch.

Co poradit těm, kteří také mnoho svých problémů odsouvají na druhou kolej pomocí drog či alkoholu?

Ve chvíli, kdy člověk nemůže bez těch látek být jediný den, kdy myslí jen na to, jak mu ty látky dělají dobře, tak v tu chvíli má problém a měl by se nejen nad sebou zamyslet, ale hlavně vyhledat nějakou pomoc. Problém však je, že v Česku je pití alkoholu bráno občas jako jakási norma, že je vlastně normální den či obden pít. Já si to myslel taky, ale zjistil jsem, že to norma opravdu není.

Vám nyní pomáhají i různé rituály. Prozradíte některé z nich?Pár jich mám. Třeba meditace. I když je v Praze strašný provoz, tak klidně někde zastavím, zavřu oči a říkám si, že sice mám strach z toho, co mě čeká, ale že to zvládnu. Pak svůj strach dám vedle mě na sedačku spolujezdce a je mi lépe. Při usínání mi pak pomáhá, že si vzpomenu na pět věcí, které byly ten den příjemné, že jsem viděl dobrý film, potkal se kamarády, zasmál se dobrému vtipu, a za to vše poděkuji. A jsem šťastný. A ať se to možná zdá nereálné, člověk vždy najde nějakých pět chvil, kdy byl v ten den šťastný. Jen o tom možná neví.