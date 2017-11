Dlouhodobá vláda kabinetu bez důvěry? Chovanec: Nepřípustné ani možné

Dlouhodobé fungování vlády bez důvěry není podle úřadujícího šéfa ČSSD Milana Chovance přípustné. Ministr vnitra to dnes řekl novinářům před jednáním předsednictva sociální demokracie.

Česko by si variantu, kterou naznačil prezident Miloš Zeman, nezasloužilo, uvedl Chovanec. Kabinet bez důvěry by podle Chovance čelil mimo jiné problémům při jednáních se zahraničními partnery a v Evropské unii.

Zeman ve čtvrtek v televizi Barrandov naznačil, že kabinet hnutí ANO by mohl vládnout, přestože by ve Sněmovně nezískal důvěru. "Není to přípustné ani možné, když se podíváte na výroky ústavních soudců," řekl novinářům Chovanec. Zeman si to podle něj uvědomuje a vypustil pouze balónek.

Chovanec si dlouhodobé fungování kabinetu bez důvěry nedokáže představit. "To by si ČR nezasloužila, bylo by to v neprospěch ČR," řekl. Než aby existovala nějaká vláda čtyři roky bez důvěry, považoval by za schůdnější variantu předčasné volby. "Já po nich nevolám, ale než tato podivná ústavní krize, tak radši nové volby," uvedl.

Návrh šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska, aby strany blokovaly volbu předsedy Sněmovny a tím bránily demisi vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD) a nástupu šéfa ANO Andreje Babiše do jeho funkce, ale považuje za nápad z jiné doby.

"Musíme se zamyslet, jestli není šance zvolit jinou osobu (předsedou Sněmovny) než pana (Radka) Vondráčka (ANO), a to z ústavních důvodů, protože pokud bude zvolen zástupce ANO, znamená to tři pokusy pro ANO," řekl Chovanec.

Podle šéfa poslaneckého klubu ČSSD Jana Chvojky je Zeman pouze kreativní co se týče výkladu ústavy. "Já tento názor nemám. Myslím, že by to byla anomálie, aby tu několik let vládla vláda, která nemá důvěru. Je to nesmysl," řekl končící ministr pro lidská práva a šéf legislativní rady vlády.