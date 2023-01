Prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil před Vánocemi Bílý dům a Kongres. USA pošlou Ukrajině systémy protivzdušné obrany Patriot a další pomoc ve výši 45 miliard dolarů. Jak významná jsou tato rozhodnutí? Poskytnutí systémů Patriot Ukrajině Spojenými státy je skutečně strategické rozhodnutí, které ovlivní budoucí průběh války . Ještě před několika měsíci se to zdálo nemožné. Od našich amerických kolegů jsme mnohokrát slyšeli „ne“, ale tato válka a nezničitelnost Ukrajinců ukázala, že nic není nemožné, pokud pracujete 24 hodin denně a chráníte svůj život, svobodu a budoucnost. Vždyť dnes bojujeme nejen za sebe, ale také za svobodu a bezpečnost Evropy a světa. Poskytnutí systémů Patriot bylo nejobtížnějším úkolem a bylo vynikajícím úspěchem ukrajinské vojenské diplomacie. Misky vah převážila historická návštěva ukrajinského prezidenta v USA. Zvláštní vztah mezi prezidentem Zelenským a prezidentem USA Bidenem i systematická, nepřetržitá práce ukrajinských diplomatů zajistily strategický výsledek. Rozhodnutí předat Patrioty Ukrajině je totiž důležité nejen pro náš stát, ale i pro celé euroatlantické společenství. Aktivní vojenská podpora Ukrajiny je nejlepší investicí do dlouhodobé bezpečnosti, stability a geopolitického potenciálu Evropy a každé evropské země.

Označil byste to za zlom?

Rozhodnutí Bílého domu ukazuje, že jsme konečně překonali psychologickou bariéru, pokud jde o poskytnutí Ukrajině těch zbraní, které potřebuje. Koneckonců Rusko využívá všechny prostředky a nástroje teroru k dosažení svého cíle: zničení Ukrajiny a dobytí Evropy. Již v prosinci jsem uvedl, že tento krok USA připraví půdu pro nové dodávky Patriotů a nových špičkových zbraní jak z Washingtonu, tak od našich evropských spojenců. Nedávná rozhodnutí Paříže poskytnout Ukrajině kolové tanky AMX-10 a Berlína baterii Patriot a BMP Marder potvrzují má slova. Jde o náš společný postup se spojenci při aktivní obraně naší společné evropské bezpečnosti a svobody.

Ukrajinský prezident prohlásil, že je připraven desetibodový „mírový plán“. Zahrnuje bezpodmínečné stažení ruské armády z celé Ukrajiny včetně Krymu?

Ukrajinský mírový vzorec je konkrétní plán na obnovení udržitelného míru a světového řádu, spravedlivého a bezpečného pro všechny. Iniciativa prezidenta Zelenského obsahuje deset jasných kroků, jejichž realizace může začít již dnes. Pátý a šestý bod se týkají obnovení územní celistvosti Ukrajiny a stažení ruských vojsk za mezinárodně uznávané hranice našeho státu. Krym se nijak neliší od Chersonu, který ukrajinští obránci osvobodili před dvěma měsíci. Nicméně jsme přesvědčeni, že cesta k míru spočívá v kombinaci vojenských a diplomatických úspěchů. Pouze osvobození všech ukrajinských území a postavení pachatelů zločinů před soud zaručí bezpečnost Evropy a každé evropské rodiny.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba v ukrajinském Charkově.Zdroj: Ukrainian Foreign Ministry Press Office via AP

Vnímají to tak podle vás i Evropané?

Země střední Evropy, zejména Česká republika, mají větší zájem než kdokoli jiný na tom, aby navždy zastavily revanšistické Rusko a vyhnaly ruské teroristy z našeho bezpečnostního a sociálního prostoru. Pokud by se ruský plán „Kyjev 2022“ uskutečnil, viděli bychom opět Prahu 1968 a Budapešť 1956. Možná v ještě nelidštější a krvavější podobě. Falešné návrhy Ruska na vyjednávání jsou pastí pro Ukrajinu, Evropu i celý svět. Vrazi a teroristé, kteří zaútočili na suverénní zemi, se snaží tvářit jako mírotvorci. Moskva neusiluje o spravedlivý a udržitelný mír. Rusko potřebuje oddechový čas, aby mohlo obnovit svůj vojenský potenciál a poté s novou silou pokračovat v agresi. Pokud se mezinárodní společenství shodne na plnění Charty OSN, bude muset Rusko zahájit skutečná jednání a stáhnout svá vojska ze všech ukrajinských území. Pouze společně přimějeme Moskvu, aby se vrátila k diplomacii, respektovala mezinárodní právo, a tím konečně ukončila tuto válku – a to nikoli dalším odkladem, ale dlouhodobým mírem. Doufám, že Česká republika se aktivně a vůdčím způsobem zapojí do realizace kroků mírového plánu.

Za jak dlouho bude možné zasednout k jednacímu stolu a kdo by k němu měl usednout?

Rusko může svou agresivní válku proti Ukrajině ukončit hned teď. Klíčovou podmínkou je úplné stažení vojsk ze všech území našeho státu. V roce 2015, kdy byly uzavřeny dohody v Minsku, učinila Ukrajina obtížné kompromisy, aby ukončila válku. Osm let jsme se upřímně snažili obnovit mír v rámci minského procesu. Rusko zase zpočátku vidělo minské dohody ve zvrácené podobě – jako nástroj k politickému a diplomatickému zničení Ukrajiny. Současně se Moskva připravovala na plnou agresi pro případ, že by se ukrajinskou nezávislost nepodařilo zlikvidovat jinými prostředky. Ukrajina na Minsk 3 nepřistoupí. Není to jen otázka politické účelnosti, ale otázka spravedlnosti, morálky a zdravého rozumu. Jakýkoli podmíněný Minsk 3, stejně jako předchozí Minsk 2, povede k ještě krvavější a větší válce, kterou Rusko jistě znovu rozpoutá, k definitivnímu zhroucení evropské bezpečnosti a mezinárodního řádu založeného na pravidlech.

Na tom je mezinárodní shoda?

Ukrajina aktivně spolupracuje s mezinárodními partnery na konsolidaci světa kolem našeho mírového vzorce. Formát jednání, zprostředkování a místo konání určí Ukrajina v těsné spolupráci s našimi spojenci, zejména s Českou republikou jako důležitým a respektovaným partnerem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týden telefonicky hovořil s českým premiérem Petrem Fialou, přičemž oba představitelé diskutovali o implementaci ukrajinského mírového vzorce. Prezident Zelenskyj rovněž poděkoval svému českému protějšku za podporu Ukrajiny během českého předsednictví v Radě EU a za významnou vojenskou pomoc. Všichni euroatlantičtí spojenci souhlasí s principiálním postojem Ukrajiny, že pouze naše země rozhodne, kdy a za jakých podmínek zasedne k jednacímu stolu s Ruskem. Aktivně spolupracujeme s českými kolegy a jsme přesvědčeni, že Česká republika a další evropští partneři zaměří své úsilí a potenciál na obnovení bezpečnosti a ochranu dlouhodobých zájmů Evropy.

Volodymyr Zelenskyj hovořil o tom, že po zvěrstvech ruské armády a zabíjení civilistů nechtějí Ukrajinci ústupky, ale pomstu. Je možné v takovém stavu mysli diskutovat o míru a podmínkách poválečného uspořádání?

Ruští útočníci zabili tisíce Ukrajinců. Bez lítosti a výčitek svědomí. Statisíce našich občanů ztratily to nejdražší: zdraví, šťastné dětství či stáří, nejbližší lidi, rodný dům, majetek. Část ukrajinského území je stále okupována. Každý den si připomínáme a pociťujeme následky masových vražd v Buči a Irpini spáchaných ruskými okupanty, mučení a znásilňování, raketových útoků na obytné oblasti a energetický sektor. Drtivá většina Ukrajinců touží po osvobození všech našich území, po spravedlivé odplatě a po postavení vrahů před soud. A to je po tom všem, čím jsme si prošli, naprosto normální. Proto musí být spravedlivý mír založen na bezpodmínečném obnovení územní celistvosti Ukrajiny, reparacích a spravedlnosti pro válečné zločince.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vlevo) a ministr zahraničí Dmytro Kuleba.Zdroj: Profimedia

Rusové ničí strategickou infrastrukturu, Ukrajinci často zůstávají bez elektřiny, tepla a vody. Jak dlouho lze takovou devastaci snášet?

Rusko záměrně vytváří nesnesitelné životní podmínky tím, že se snaží připravit Ukrajince o světlo, vodu a teplo v zimních mrazech. Jedná se o součást ruské genocidní kampaně. Ruský režim použil téměř všechny nástroje teroru a zastrašování, aby Ukrajince zlomil psychicky, morálně i fyzicky. Ukrajina je však nezničitelná díky houževnatosti a vytrvalosti svého lidu a strategické podpoře našich spojenců. Budeme bojovat tak dlouho, jak bude třeba, protože bráníme své právo na existenci, svou identitu, životy a svobodu našich dětí. Nemáme jinou možnost. A budeme bojovat tak dlouho, dokud nebudeme moci zaručit dlouhodobou bezpečnost Ukrajiny a neopakování této genocidní války v budoucnu jak proti Ukrajině, tak proti kterékoli jiné evropské zemi.

Co právě teď ukrajinské obyvatelstvo potřebuje nejvíc?

Navzdory raketovému teroru a výpadkům elektřiny je 85 procent Ukrajinců kategoricky proti územním kompromisům s Ruskem. Díky silné energetické podpoře spojenců a dodávkám systémů protivzdušné obrany se situace postupně mění k lepšímu. V této souvislosti potřebujeme dvě zásadní věci. První je silný vzdušný štít nad Ukrajinou, který vyrovná ruský teror a poskytne spolehlivou ochranu ukrajinského nebe a infrastruktury pro životy lidí. Vyzýváme mezinárodní partnery, aby pokračovali v posilování ukrajinské protivzdušné obrany, aby byly ruské raketové údery zcela neúčinné. Druhým je více energetických zařízení a pomoc při obnově ukrajinského energetického systému. Závisí na tom životy a zdraví mírumilovných Ukrajinců, včetně dětí, kteří jsou denně terčem útoků ruských raket, íránských dronů a dalších prostředků teroru.

Česká republika je zemí, která absorbovala nejvíce ukrajinských uprchlíků v poměru k počtu obyvatel. Naši občané je přijali velmi vřele. Je tato skutečnost pozitivně vnímána i na Ukrajině?

Každý Ukrajinec je vděčný českému lidu za jeho pohostinnost a pomoc v těžkých dobách, za to, že bez váhání a prodlení přijal naše lidi ve svém domově. Jsme vděčni za rozhodnou a pevnou podporu Ukrajiny – vojenskou, ekonomickou i energetickou. Česká republika je jedním z lídrů v podpoře našeho národa, v obraně světové svobody a evropské bezpečnosti. Ukrajinci jsou vám vděčni za solidaritu nejen slovy, ale i činy. Jsem si jist, že historie si bude vždy pamatovat národy, které nejenže stály na správné straně dějin, ale denně poskytovaly zbraně a prostředky pro vítězství dobra, přístřeší, staraly se, pomáhaly. Tato válka ukázala, že Češi vždy byli, jsou a budou zastánci svobody.

Pozdrav ukrajinského ministra zahraničí pro Čechy: Srdečný pozdrav všem občanům České republiky od Dmytra Kuleby.Zdroj: Dmytro Kuleba

Evropská unie pod českým předsednictvím vyčlenila pro vaši zemi dalších 18 miliard eur a rovněž uvažuje o pomoci při jejím zotavení. Jak se nyní daří ukrajinskému průmyslu, zemědělství a službám?

Ukrajinská ekonomika utrpěla ničivé ztráty v důsledku ruské agrese, raketového teroru a cíleného ostřelování kritické infrastruktury. HDP naší země se v roce 2022 snížil o 30,8 procenta. Výpadky elektřiny v důsledku ruských útoků na energetická zařízení ztěžují provoz ukrajinských podniků. Díky houževnatosti a vytrvalosti lidí, kteří pracují na dvě směny za sebou, díky pracovníkům v energetice, kteří navzdory ostřelování opravují kritickou infrastrukturu, a díky podnikatelům, kteří na výzvy reagují tvrdou prací a vynalézavostí, jsme odolali úderu a udrželi hospodářský a energetický potenciál naší země. Neméně důležitá byla i konsolidovaná finanční podpora našich spojenců a mezinárodních institucí, stejně jako „energetická koalice“, která Ukrajincům doslova pomáhá překonat tmu a zimu. Vítězství Ukrajiny a sjednocené Evropy závisí nejen na statečnosti ukrajinských obránců na bojišti, ale také na ekonomické odolnosti a ochotě všech Ukrajinců pracovat tvrději a usilovněji než nepřítel. Na všech frontách máme silný základ pro ukrajinské vítězství již v roce 2023.

Čím začnete po skončení války?

Zásadní význam má nejen poskytnutí nouzové pomoci, ale také strategická obnova ukrajinského hospodářství, infrastruktury a lidského kapitálu. Již dnes naše země spolupracuje s mezinárodními partnery, zejména s Evropskou unií, na architektuře obnovy Ukrajiny, na prioritách, konkrétních projektech a především investicích a zdrojích na jejich realizaci. Máme jasnou vizi další obnovy Ukrajiny, komplexní plán zaměřený na výsledky výhodné jak pro naši zemi, tak pro mezinárodní partnery a investory. Nejde jen o pomoc ukrajinskému lidu, ale o příležitost podílet se na historickém projektu. Jsem přesvědčen, že evropské země mají zájem aktivně se účastnit rekonstrukce Ukrajiny právě z pragmatického hlediska. Významný příspěvek k její obnově bude pro EU znamenat hospodářský přínos a příjmy, zvýšení blahobytu evropských rodin a strategické posílení Evropy, jejího hospodářského, energetického a finančního potenciálu. Plán obnovy zahrnuje několik národních programů, jako jsou posílení institucionální kapacity, další rozvoj digitálního státu, obnova čistého a bezpečného životního prostředí, modernizace bydlení a regionální infrastruktury a další. Iniciativa na obnovu Ukrajiny je založena na zásadách, jako jsou integrace s EU, budování spravedlivé prosperity a podpora soukromých investic.

Jak vidíte budoucí postavení Ukrajiny v Evropě?

Ukrajina posílí pozici Evropy a EU jako globálního hráče na mezinárodní scéně. Navzdory válce v plném rozsahu rozvíjíme pragmatickou a vzájemně výhodnou spolupráci s evropskými státy, která posiluje všechny strany. Ukrajina nadále přináší Evropě a mezinárodnímu společenství přidanou hodnotu na bojišti, na diplomatickém poli, vývozem potravin, zadržováním ruské hrozby a budováním nové, udržitelné a účinné bezpečnostní architektury. Náš stát je již nedílným a aktivním členem evropského společenství.

Za prvé, Ukrajina dnes nejsilněji přispívá k evropské bezpečnosti a chrání Evropu před agresivními ambicemi Moskvy. Máme silnou a modernizovanou armádu se zkušenostmi s válčením v plném rozsahu, které se intenzitou a délkou front blíží druhé světové válce. Za druhé, ekonomický potenciál našeho státu je, i přes devastaci způsobenou Ruskem, značný. Zahrnuje průmysl, perspektivní vojensko-průmyslový komplex, zemědělství zásobující Evropu a globální Jih, stejně jako kreativní a digitální průmysl. Podobně jako po druhé světové válce věřím, že máme všechny předpoklady k vytvoření ukrajinského poválečného zázraku jak v oblasti obnovy hospodářství, tak lidského potenciálu. Již nyní sdílíme a jsme připraveni sdílet své zkušenosti i v budoucnu – v oblasti digitalizace vládních služeb, kybernetické bezpečnosti, vedení moderní války, boje proti propagandě a hybridním hrozbám, ochrany kritické infrastruktury, jaderné bezpečnosti a zajištění ekonomické udržitelnosti tváří v tvář vojenské agresi. Získání strategické autonomie a aktivnější role na mezinárodní scéně je tváří v tvář geopolitickým turbulencím a neustálým hospodářským a bezpečnostním výzvám náročným úkolem. Úloha Ukrajiny při dosahování tohoto ambiciózního cíle je klíčová.

Kdy je pro vaši zemi reálné vstoupit do Evropské unie?

Ukrajina dnes dělá vše pro to, aby se v krátké době stala členem EU. Máme všechny potřebné předpoklady a potenciál i politickou vůli k tomu, abychom co nejdříve provedli všechna doporučení Evropské komise. Členství Ukrajiny v EU zároveň závisí na společném politickém rozhodnutí všech zemí sjednocené Evropy a na výhodách, které evropskému společenství nabízíme. Ukrajina je silná země se silným národem a většina evropských lídrů sdílí naši vizi. Proto Ukrajina získala status kandidátské země EU. Evropa musí převzít strategickou iniciativu při utváření nového světového řádu. Ještě před několika měsíci byla dokonce naše kandidatura považována za nemožnou, ale dnes společně přijímáme strategická bezpečnostní rozhodnutí, která posilují Evropu i Ukrajinu, náš vůdčí a geopolitický potenciál.

V historicky osudové době nesmíme čekat, musíme jednat rychle a proaktivně. Evropská komise pochválila Ukrajinu za její pokrok při provádění sedmi doporučení, na nichž závisí přistoupení Ukrajiny k Unii, 3. února se uskuteční další summit EU-Ukrajina, jehož jedním z klíčových témat budou předběžná jednání o členství naší země v Evropské unii.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba.Zdroj: Profimedia

Lze podobně uvažovat i v případě vstupu Ukrajiny do Severoatlantické aliance, což je možná ještě citlivější otázka?

Vstup Ukrajiny do NATO je souběžnou cestou, kterou je třeba řešit samostatně. Ukrajina je již nyní faktickým dárcem bezpečnosti celé Severoatlantické aliance. Bráníme euroatlantický prostor a stáváme se nejmocnější vojenskou silou na východním křídle NATO. Je těžké si představit účinnou obranu euroatlantické bezpečnosti bez Ukrajiny, jejích vojenských schopností, silné a zkušené armády, ukrajinského vojensko-průmyslového komplexu a strategické polohy naší země. Jsme přesvědčeni, že je třeba co nejdříve formalizovat to, co je již dlouho skutečností: že Ukrajina je nedílnoua smysluplnou součástí euroatlantického společenství, což významně posiluje kolektivní schopnosti NATO a obranyschopnost Aliance. Plnoprávné členství našeho státu v NATO otevře Ukrajině a členským státům nové možnosti. Jen tak můžeme spolehlivě zajistit prosperitu a bezpečnost na obou stranách Atlantiku.

Můžete mi na závěr rozhovoru říct, co byste přál vašemu národu i naší zemi do nového roku?

Přeji nám všem sílu, trpělivost a statečnost. Zbytek Ukrajina zvládne sama nebo s podporou svých spojenců a skutečných přátel. Strategický zlom ve válce již nastal, ale na cestě k vítězství je stále mnoho výzev, stejně jako v předchozích válkách. Přeji si, aby Česká republika zůstala lídrem v obraně mezinárodní bezpečnosti. Přeji vaší zemi, aby i nadále hrála v evropském prostoru konsolidující roli založenou na staletém historickém odkazu, uznávaných demokratických tradicích a odpovědné a aktivní mezinárodní politice.

Kdo je Dmytro Kuleba



• Narodil se 19. dubna 1981 ve městě Sumy. V roce 2003 absolvoval Institut mezinárodních vztahů na Kyjevské univerzitě. Má titul Kandidát věd (obdoba PhD.) v oboru mezinárodního práva.

• V diplomatických službách Ukrajiny pracoval od roku 2003. V roce 2013 státní službu opustil kvůli nesouhlasu s politikou tehdejšího prezidenta Viktora Janukovyče. Aktivně se účastnil protestů Euromajdan na přelomu let 2013–2014. Na počátku rusko-ukrajinské krize v roce 2014 se rozhodl na ministerstvo zahraničí vrátit a zabývat se strategickou komunikací. V roce 2016 se stal stálým představitelem Ukrajiny u Rady Evropy. Od srpna 2019 do března 2020 byl vicepremiérem pro evropské záležitosti. Od března 2020 zastává funkci ministra zahraničí.

• Dmytro Kuleba je ženatý a má dvě děti. Jeho otec Ivan Kuleba byl v letech 2005 až 2009 velvyslancem Ukrajiny v České republice.