Dnes je Bílá sobota, večer se začíná připomínat zmrtvýchvstání

Ruský hacker Jevgenij Nikulin, kterého Česko v noci na pátek vydalo do USA kvůli obvinění z hackerského útoku, u soudu v San Francisku řekl, že se cítí nevinen, píše deník The New York Times. Nikulin měl třem technologickým firmám odzicit osobní údaje o více než 100 milionech uživatelů.