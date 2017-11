Dnešní úkol pro Sněmovnu: zvolit Vondráčka z ANO na post předsedy

Poslanci budou dnes volit předsedu Sněmovny. Jediným kandidátem je nominant vítězného hnutí ANO Radek Vondráček, jenž byl v minulém volebním období místopředsedou dolní komory. Poslanci také ustaví mandátový a imunitní výbor a rozhodnou o počtu místopředsedů Sněmovny. Jejich volba se uskuteční vzhledem k zákonné lhůtě patrně až v pátek.

Podporu Vondráčkovi přislíbily v tajné volbě také kluby Pirátů, SPD Tomia Okamury a KSČM. Pokud by proklamace platily, ve 200členné Sněmovně by tak mohl získat až 137 hlasů. O místo v čele dolní komory se chtěl původně ucházet také předseda ODS Petr Fiala. Svoji kandidaturu minulý týden ale zrušil. Zdůvodnil to tím, že nechce asistovat dohodě mezi hnutím ANO, komunisty a SPD.

Vondráček, pokud bude zvolen, předem ohlásil, že navrhne zřízení pěti místopředsednických pozic. V minulém volebním období byly čtyři. Druhý den ustavující schůze skončí vyhlášením termínu, do kterého budou muset poslanecké kluby předložit volební komisi nominace na místopředsednické posty.

Předseda a místopředsedové Sněmovny mají vyšší platy než jiní poslanci i další výhody. Šéf komory bere letos 190 700 korun měsíčně, první místopředseda 142 700 korun a místopředseda 135 500 korun.