Do barevných popelnic Češi nahází půl metráku ročně

Původní odhady thajské armády zněly čtyři měsíce, guvernér provincie Chiag Rai však hodlá uvězněné chlapce a jejich trenéra dostat ze zaplavené jeskyně Tham Luang co nejdříve. Podle americké televize CNN se o to chce pokusit dokonce už v úterý večer, ovšem jen za předpokladu, že neohrozí jejich zdraví. Speciální námořní jednotky reagují, že by nebylo dobré se ukvapovat.