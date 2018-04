Do Beskyd se po letech vrátila vlčí smečka. Žije zde i desítka rysů a medvěd

Dispečer Dopravní společnost 15 let s působností v České republice na Slovensku a v Maďarsku, hledá do svého týmu nové dispečery pro pobočku v Praze. Směnný provoz. Vyřizování objednávek zákazníků, koordinace rozvozů, plánování tras řidičů. Nástup po splnění podmínek možný ihned.

Gastronomie - Kuchař - pomocný kuchař/ka 30 000 Kč

Kuchař - pomocný kuchař/ka. Získáte zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v restauraci Best Burger Kitchen. V restauraci, ve které se snažíme dělat ty nejlepší burgery. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. viz kontakt níže. Těšíme se na Vás. Best Burger Kitchen