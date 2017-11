Do boje o Hrad vyrazilo 19 kandidátů, další podal přihlášku pozdě

Do prezidentských voleb se přihlásilo 19 kandidátů. Sdělila to dnes Klára Pěknicová z tiskového oddělení ministerstva vnitra. Další uchazeč podal přihlášku až po zákonném termínu, který vypršel v úterý v 16:00. Dá se předpokládat, že několik uchazečů nebude do voleb připuštěno, protože nesplní zákonné požadavky. Před pěti lety bylo uchazečů 20, do voleb jich mohlo jít jen devět.

Pěknicová řekla, že čtyři kandidatury byly podány s podporou poslaneckých podpisů, pod tři se podepsali senátoři. Pět přihlášek bylo nahlášeno na základě petice s občanskými podpisy, podle dřívějších informací některé z nich neobsahovaly dostatečný počet podpisů. Sedm kandidátů nepodložilo svou kandidaturu politickou ani občanskou podporou. Ministerstvo vnitra dnes zároveň dostalo opožděnou dvacátou kandidaturu, která nebyla podle Pěknicové podána v zákonné lhůtě. Jména kandidátů vnitro neuvedlo s odkazem na ochranu osobních údajů, zveřejní je až 24. listopadu. Z dostupných informací je jasné, že mezi kandidáty jsou tři hlavní favoriti voleb, tedy současný prezident Miloš Zeman, bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš a podnikatel a textař Michal Horáček. Jejich prezidentskou nominaci podpořilo podle jejich vyjádření svými podpisy více než 50 tisíc občanů. ČTĚTE TAKÉ: Prezidentské volby: Duel Zemana s Drahošem by byl těsný. Vyhrál by Drahoš Podporu poslanců má bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek (ODA), prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek (za Realisty) a hudebník a šéf strany Rozumní Petr Hannig. Bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer, lékař a aktivista Marek Hilšer a bývalý premiér Mirek Topolánek mají podporu senátorů. Poslaneckou nominaci ministerstvu vnitra oznámil i další kandidát, podle informací vnitra jde o 73letého muže, který má ale k dispozici jen jeden podpis poslance. Ministerstvo vnitra oproti předchozím prezidentským volbám umožnilo, aby poslanec či senátor mohl podpořit víc prezidentských kandidátů. Kandidaturu zároveň dvěma uchazečům o účast v prezidentských volbách podle dostupných informací podepsalo pět senátorů. Dnešní Mladá fronta Dnes s odkazem na právníky tento výklad zpochybnila. Zaregistrování takových kandidátů podle nich může být napadeno u soudu. Vnitro na svém postoji trvá. ČTĚTE TAKÉ: Prezident není vážně nemocen, reagoval Zemanův lékař. Hrad žaluje Bartíka Zároveň náměstek ministra vnitra Petr Mlsna řekl, že správní žalobu související s přihláškou do prezidentských voleb může podat jen kandidát, kterého vnitro do voleb nezaregistrovalo. Soudně takový kandidát nemůže zpochybnit to, že byl úspěšně zaregistrován někdo jiný, uvedl. Prezidentskou kandidaturu vnitru odevzdali také Roman Hladík a Libor Hrančík, ani jeden z nich ale pravděpodobně zákonný limit podpisů nesplnil. K odevzdání kandidatury se přihlásila i bývalá místostarostka Prahy 8 Terezie Holovská. Další z uchazečů Josef Toman sdělil, že poštou poslal 75 tisíc podpisů občanů, jeho přihláška byla podle něj včas úřadu v úterý doručena. Zájem o účast ve volbách původně projevily více než dvě desítky lidí. Byl mezi nimi i podnikatel Vladimír Boštík. Dnes novinářům oznámil, že z kandidatury ze zdravotních důvodů odstoupil. Původně uváděl, že má dostatek podpisů občanů. Podle modelu, který kombinuje výsledky průzkumů a kurzy sázkových kanceláří, jsou nyní Zeman a Drahoš rovnocennými favority prezidentské volby. U obou se pravděpodobnost jejich vítězství pohybuje na úrovni 39 procent, oznámili dnes zpracovatelé modelu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. ČTĚTE TAKÉ: Zákonodárci mohou podpořit víc prezidentských kandidátů, tvrdí vnitro

Autor: ČTK