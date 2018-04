Do Česka letos zamíří prezidenti Indie, Francie či Chorvatska

Českou republiku by po více než dvou desítkách let měl navštívit indický prezident. Do Prahy by měl Rám Náth Kóvind přijet na podzim. Představitel druhé nejlidnatější země světa se v Česku setká s předními politickými představiteli včetně prezidenta Miloše Zemana.

dnes 14:51 SDÍLEJ:

Do Česka se také letos chystá třeba francouzský prezident Emmanuel Macron, chorvatská prezidentka Kolinda Grabarová-Kitarovičová a mluví se také o podzimní návštěvě některého z vysokých představitelů USA. Indie znamená pro české exportéry slibnou destinaci. Podle dokumentů české diplomacie jde o nejrychleji rostoucí velkou ekonomiku, která každoročně zaznamenává vzestup HDP o sedm až osm procent. Růst se očekává i v dalších letech. ČTĚTE TAKÉ: Zeman se v Tatrách setkal s Kiskou. Urgoval výstavbu Českého domu v Bratislavě O setkání na nejvyšší úrovni se česká diplomacie snažila několik let, zajistit návštěvu indického prezidenta v Praze dostal za úkol v roce 2015 i nový český velvyslanec Milan Hovorka. Pražský hrad byl ochoten i ustoupit z takzvané reciprocity, kdy se prezidenti v návštěvách střídají. I když je nyní řada na indické hlavě státu, aby přijela do ČR, hradní diplomacie před časem pod vedením tehdejšího ředitele hradního zahraničního odboru a někdejšího velvyslance v Indii Hynka Kmoníčka nevylučovala, že se Zeman vydá do Indie dříve. V České republice byl naposledy indický prezident v říjnu 1996, kdy s chotí navštívil Prahu a následně Karlovy Vary Šankar Dajál Šarma. Naopak v Indii byli na oficiální návštěvě čeští prezidenti Václav Havel v únoru 1994 a Václav Klaus v listopadu 2005. ČTĚTE TAKÉ: Brazilský exprezident Lula da Silva musí nastoupit do vězení na 12 let Českou republiku letos čekají i další významné návštěvy. Již v květnu by měl do Prahy přiletět francouzský prezident Macron. Kromě setkání s politiky by se měl také podle informací ČTK zastavit třeba na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Francouzský prezident byl v Česku naposledy v listopadu 2016, kdy přiletěl François Hollande. Podle informací ČTK by také měla do Prahy letos zavítat chorvatská prezidentka Grabarová-Kitarovičová. Ta poslala Zemanovi obsáhlou gratulaci po jeho vítězství v lednových prezidentských volbách. Uvedla v ní, že se těší na další setkání s českou hlavou státu. Zeman byl v Chorvatsku na návštěvě před rokem. Na podzim by pak Praha mohla přivítat v souvislosti se 100. výročím vzniku Československa některého z vysokých představitelů USA. Mluví se o možné návštěvě amerického viceprezidenta Mika Pence. ČTĚTE TAKÉ: Indie má nového prezidenta, teprve druhého z nejnižší kasty

Autor: ČTK