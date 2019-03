Od dnešních 18:00 do pátečních 06:00 má foukat ve všech českých krajích, stejně jako v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Noc z pátku na sobotu bude větrná také na Vysočině a v západní části Jihomoravského kraje.

Meteorologové doporučují lidem, aby zajistili okna a dveře, upevnili volně uložené předměty a zabezpečili skleníky. Lidé by měli být opatrní i při pohybu venku a při řízení vozidel a na horách by měli omezit zejména hřebenové túry. Silný vítr může lámat nebo vyvracet stromy nebo by mohl způsobit menší škody na budovách.

V zemi panuje větrné počasí už od víkendu. Největší škody i v okolních zemích napáchala v neděli a v pondělí vichřice Eberhard, při níž vítr dosahoval rychlosti 110 až 125 kilometrů za hodinu, na horách i víc. Vítr se sice během týdne do Česka vrátil, ale už s menší intenzitou, až do konce týdne má podle meteorologů dosahovat místy rychlosti zhruba 70 kilometrů v hodině.