Do dopravních staveb se derou cizinci, pomáhají roztáčet cenový sešup

/INFOGRAFIKA/ Stát by neměl mít jako hlavní kritérium jen cenu, tvrdí odborníci. Podle některých je český stavební trh vyhladovělý a firmy se pouštějí do ztrátových dobrodružství.

O miliardy tekoucí do českých dopravních staveb se stále častěji hlásí zahraniční stavební firmy, především z Itálie, Turecka a Řecka. Několik soutěžních úspěchů už mají za sebou, další jsou na obzoru. Cizinci se tak úspěšně zapojili do sestupné cenové spirály, kterou roztočili především čeští stavbaři.

Odborníci se přitom shodnou především na dvou věcech: na otevřeném českém trhu nelze komukoliv bránit v podání nabídky do tendru, stát by ale neměl mít za jediné a hlavní kritérium cenu. „To je největší chyba, která pak na stavbách vede ke špatné kvalitě, prodlužování lhůt a dalším nešvarům,“ říká šéf dopravní sekce Hospodářské komory Emanuel Šíp.

Na tom se shodne s prezidentem Svazu podnikatelů ve stavebnictví Václavem Matyášem, podle kterého by měl státní investor více posuzovat například i reference, nabízenou kvalitu nebo délku výstavby. „Zákon umožnuje použít více kritérií než jen cenu, Ředitelství silnic a dálnic se ale v tomto chová víceméně alibisticky,“ uvedl Matyáš.

Právě třeba délka výstavby jako kritérium by podle něj prověřila vybavenost firem stroji, lidmi a dalším zázemím a donutila by je pracovat třeba na tři směny. To by mohla být výhoda českých společností oproti těm zahraničním, které si v tuzemsku velké kapacity nedrží.

„Většinou přijdou jen s ostrou tužkou, najdou několik nespokojených českých inženýrů a přihlásí se do tendru. Když vyhrají, tak pro ně z nedostatku zakázek dělají české firmy,“ říká předseda Sdružení pro výstavbu silnic a někdejší šéf společnosti Swietelsky stavební Petr Čížek. „Ať přijdou, ale i se svými dělníky, stroji a dalšími kapacitami. A přál bych si, aby vůči nim investoři postupovali stejně důsledně jako k českým firmám,“ doplnil.

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně tendruje nebo do soutěží chystá stavby o předpokládané hodnotě 50 miliard, počítá ale s tím, že zhruba 18 miliard ušetří. „Nemyslím si, že je to nějaká výhra. Na stavbách to přináší napětí,“ řekl před týdnem šéf ŘSD Jan Kroupa. Podle něj ale jiné kritérium než cena v posledním kole soutěží nezbývá.

„Ve Francii se více soutěží na design. Cena má hodnotu kolem 50 až 60 procent a zbytek jsou ostatní kritéria,“ vyjádřil se v posledním čísle oborového časopisu Silnice železnice šéf tuzemské Eurovie Martin Borovka, který ve Francii studoval.

Strašákem pro všechny je přitom odchod stavební firmy od rozestavěného díla. To se už loni stalo, portugalská Mota Engil se ale po intervenci ministra dopravy na staveniště vrátila. Podle Matyáše je český stavební trh vyhladovělý a firmy se pouštějí do ztrátových dobrodružství, aby alespoň nějakou práci měly a udržely kapacity pro lepší časy. Ty se ale zřejmě neblíží, naopak za tři roky vyschnou dnešní evropské fondy. I proto Čížek předpovídá krachy některých firem.