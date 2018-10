Do dubna musí vláda rozhodnout, zda v Česku bude trvale zimní, nebo letní čas

Už příští neděli ráno si lidé posunou ručičky hodinek o hodinu nazpátek. Namísto letního času nastane standardní, zimní čas. Může to ovšem být naposledy. Evropská komise totiž rozhodla, že střídání času skončí a jednotlivé státy si budou muset vybrat jeden z nich. Ten bude platit celý rok.

„Evropská unie se má zabývat přednostně zásadními záležitostmi a u věcí méně důležitých být zdrženlivější,“ odůvodnil rozhodnutí Evropské komise její předseda Jean-Claude Juncker.

„Nikomu se ale nelíbí, když právní předpis Evropské unie diktuje, že se dvakrát do roka musí měnit čas. Státy by měly rozhodnout samy,“ dodal s tím, že si jednotlivé vlády mají do dubna vybrat, ke kterému času se přikloní. Schválit by to měl ještě Evropský parlament a Rada, ale vzhledem k tomu, že europoslanci patřili mezi iniciátory této změny, zřejmě nebudou proti.

Nejasno v Česku

Pokud jde o postoj českého kabinetu, není zatím jasný. „Vše je teprve na začátku,“ říká Lenka Rezková z ministerstva dopravy, které to má zatím na starosti.

Dá se ale čekat, že vláda bude své rozhodnutí koordinovat s ostatními členskými státy, jinak by mohl nastat v Evropě zmatek. Například v Německu by mohlo být o hodinu více než v Česku nebo naopak, což by komplikovalo obchod i dopravu.

Podle významného evropského zpravodajského serveru Politico totiž nejsou vlády jednotlivých zemí s návrhem příliš spokojené. „Evropská komise přišla za státy s neúplným legislativním návrhem,“ citoval server jednoho z diplomatů.

Pekař a europoslanci

Češi přitom v Evropské unii patřili k lídrům toho, aby se pravidelná změna času zastavila. Poté, co zemřel pekař Stanislav Pecka z Chrudimska, který byl nejznámějším odpůrcem letního času u nás, chopil se jeho praporu lidovečtí europoslanci, například Pavel Svoboda.

Hlavní důvody pro zachování letního a zimního času jsou podle zastánců střídání ekonomické. To je ale podle vlády nesmysl. „Úspory ve spotřebě elektrické energie v období s letním časem jsou minimální,“ uvedla před časem v jednom z dokumentů.

Důvody proti střídání času jsou ty, že to některým lidem se slabší imunitou působí zdravotní komplikace.