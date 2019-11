K třicátému výročí Sametové revoluce ji připravil Plzeňský Prazdroj a umístil na ni příběhy několika českých a moravských hospod a restaurací, které v revolučním dění sehrály významnou roli.

„Sešli jsme s tehdejšími studenty a dalšími lidmi, kteří se přímo podíleli na revolučních změnách, ale i se současnými hospodskými a přinesli jsme několik zajímavých příběhů hospod v Plzni, Ostravě, Brně i Praze. A je skvělé, že všechny námi mapované hospody fungují dodnes a lidé je tak mohou navštívit a zavzpomínat,“ říká Tomáš Mráz, obchodní ředitel z Plzeňského Prazdroje.

Svým vlastním příspěvkem na stránku www.sametovehospody.cz teď může navíc až do 22. listopadu přispět každý, kdo má zajímavou vzpomínku nebo fotku z hospody z předrevolučních časů. Autoři třech nejzajímavějších příspěvků získají dárkový poukaz v hodnotě 1500 Kč do hospody, která čepuje Volbu sládků. „Budeme rádi, když se s námi pamětníci podělí o příběhy hospod, kam před třiceti chodili, a pomohou nám tak rozšířit album Sametových hospod. Zároveň to je i krásná pozvánka na pivo do hospod, kde to v roce 1989 žilo,“ dodává Tomáš Mráz.

Česká hospoda podle pamětníků v roce 1989 prokázala svou jedinečnost. Nikde jinde na světě totiž neplní tak silnou společenskou roli jako u nás a ve zlomových okamžicích se tato její úloha ještě posiluje. „Václav Havel vždy říkal, že česká hospoda je fenomén, který jinde ve světě neexistuje. V Anglii by se nestalo, že by se u jednoho stolu sešel milionář s instalatérem. Pro každého je tam totiž určen naprosto jiný typ podniku. U nás je to něco úplně jiného. Nad pivem v české hospodě si pohovoří ředitel banky s kominíkem a pro oba ten rozhovor může přinášet něco nového a zajímavého,“ vzpomíná někdejší prezidentův tajemník Vladimír Hanzel.

Album Sametové hospody navazuje na speciální pivo, které sládci Prazdroje připravili spolu se současnými studenty pivovarnictví k výročí 30 let od Sametové revoluce. „Sametový ležák symbolicky odkazuje k datu 17. 11. 1989. Uvařili jsme jedenáctku, která má na barevné škále 17 jednotek, je to tedy světlé, pěkně syté pivo. Na stupnici hořkosti má 30 bodů, přesně tolik, kolik let uplynulo od Sametové revoluce. A aby symbolika byla úplná, uvařili jsme celkem 1989 hektolitrů tohoto piva. Lidé ho mohou ochutnat během listopadu v téměř 1500 hospodách po celé zemi, kde čepují Volbu sládků,“ říká Daniel Urban, sládek Plzeňského Prazdroje.

MAREK PRAŽÁK