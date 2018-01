Do koalice bychom šli, ale bez Babiše, uvedl Chovanec po schůzce s ANO

ANO a ČSSD se na dnešním odpoledním jednání dohodly, že budou dál diskutovat o programovém průniku a možné další spolupráci. Podle úřadujícího předsedy ČSSD ale platí podmínka sociálních demokratů, že nepodpoří vládu, ve které by byla trestně stíhaná osoba.

Místopředsedové ANO Jaroslav Faltýnek a Richard Brabec po schůzce oznámili, že vedení hnutí podmínky projedná v pondělí. Podle Faltýnka si představitelé ANO přejí, aby premiérem zůstal předseda hnutí Andrej Babiš. Chovanec po schůzce také zopakoval, že případnou vládní spolupráci ČSSD s ANO musí posvětit únorový sjezd strany.

"Zažili jsme první vážnou a korektní debatu o povolebním uspořádání," řekl Chovanec novinářům po schůzce se zástupci ANO. Diskuse se podle něj týkala programu a představitelé ČSSD zopakovali, že požadují proevropskou vládu, která bude podporovat mladé rodiny a nájemní bydlení. Přesné znění programových podmínek sociální demokraté zašlou ANO, další jednání by se mohlo uskutečnit do konce ledna.

Programové průniky budou podle vicepremiéra a ministra životního prostředí Brabce hledat expertní týmy obou subjektů. Za hnutí ANO bude v čele týmu on, za sociální demokraty Lubomír Zaorálek, který byl ve sněmovních volbách lídrem ČSSD.

ČSSD podle Chovance také zopakovala, že je pro ni nepřekročitelná podmínka, aby ve vládě nebyl nikdo trestně stíhaný. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš čelí obvinění z podvodu kvůli dotaci pro farmu Čapí hnízdo. Babiš už dříve řekl, že otázka jeho účasti ve vládě je otázka pro celé hnutí ANO. ČSSD kvůli Čapímu hnízdu také požaduje, aby ANO nekontrolovalo ministerstva financí, spravedlnosti a vnitra.

Faltýnek po schůzce řekl, že podmínky sociální demokracie v pondělí projedná celostátní výbor hnutí. Dodal, že role Babiše jako předsedy vlády podle něj není otázka pro diskusi. "Znám názor jak poslaneckého klubu, kde jsme to diskutovali minulý týden, tak předpokládám i názor vedení hnutí, že my jinou variantu nemáme," uvedl Faltýnek. "Stojíme za svým předsedou a za svým premiérem," doplnil.

Chovanec uvedl, že ze strany ANO zazněla jako programová priorita důchodová reforma. ČSSD se na ní podle něj chce podílet i v případě, že by se s ANO na spolupráci nedohodla a působila by jako opoziční strana.

Úřadující předseda ČSSD také upozornil na to, že jen ANO a ČSSD by dohromady nezískaly ve Sněmovně většinu. ANO má 78 poslanců, sociální demokraté 15. Bylo by tedy potřeba, aby ANO získalo podporu ještě nějakého dalšího subjektu.

Konečné slovo ohledně toho, zda by se ČSSD měla nějakým způsobem zapojit do vládní koalice, případně podpořit například druhou menšinovou vládu hnutí ANO, by měl mít podle úřadujícího předsedy sociální demokracie Milana Chovance mimořádný sjezd strany v polovině února.

Sjezd ČSSD bude vybírat nové vedení v polovině února v reakci na špatný výsledek strany v podzimních sněmovních volbách. "Pokud by ČSSD dostala nabídku na podporu menšinové vlády nebo vstup do koalice, o finální znění té koaliční nebo jiné smlouvy musí rozhodovat sjezd," uvedl Chovanec. Není podle něj možné, aby rozhodoval jiný orgán. Nový lídr podle něj bude muset s určitým názorem i na postoj k vládě přijít a získat pro něj většinovou podporu.

Zda by tímto lídrem mohl být současný statutární místopředseda Chovanec, který po loňské rezignaci Bohuslava Sobotky stranu vede, zatím sám nechtěl prozradit. "31. ledna mám narozeniny a v tu dobu se rozhodnu, jestli budu kandidovat do vedení ČSSD," uvedl. Chce to také napřed projednat s kolegy včetně Jana Hamáčka, který už kandidaturu oznámil.

Chovanec za to místopředsedu Sněmovny i strany Hamáčka ocenil. "Jsem rád, že zvedl nominaci na předsedu, je potřeba, aby ten souboj nebyl o jednom člověku," uvedl. Nové vedení by podle něj nemělo být jednobarevné v názorech, ale nakonec by z něj navenek měl znít jen jednotný názor, který uvnitř převáží.