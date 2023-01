Do konce týdne bude většinou zataženo. Sněžení přijde hlavně na horách

ČTK

V Česku bude do konce týdne většinou zataženo, meteorologové očekávají občasné sněžení a sněhové přeháňky. Na návětří hor může v pátek napadnout až deset centimetrů nového sněhu. Teploty se přes den budou pohybovat kolem nuly, v noci by v neděli mohly spadnout až k minus devíti stupňům Celsia. Na začátku příštího týdne se pak mírně oteplí. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Úklid sněhu ze silnice - Ilustrační foto | Foto: ČTK