Ačkoli v hlavním městě během pátečního rána hustě sněžilo, ve stanici metra Můstek na lince A pršelo. V zadní části nástupiště směrem na Depo Hostivař se ze stropu snášel přímo na kolejiště proud vody.

Dopravní podnik (DPP) na dotaz Deníku uvedl, že situace je obdobná té, jaká byla ve stanici na začátku prosince, kdy do Můstku rovněž zatékalo. Vodu okolo sloupů tehdy zachytávaly nevzhledné nasáklé hadry. Kolemjdoucím po nich dokonce hrozilo uklouznutí a vážný úraz.

„Původem opakovaných průsaků je spodní voda, na kterou srážky nemají vliv,“ uvedl DPP. „Příčinou je nadměrné zanášení odvodňovacího systému,“ dodalo tiskové oddělení s dovětkem, že výskyt vody závisí na úspěšnosti vyčištění odvodňovacího systému, který se enormně zanáší.

Podle dopravního podniku vznikl problém společně s budováním nového bezbariérového vstupu. Metro je totiž pod úrovní hladiny podzemní vody, a stavba tak ovlivnila dosavadní hydrogeologické poměry.

„I přes veškeré úsilí a sofistikovaný systém odvodňování se neubráníme tomu, aby se průsaky ve stanicích objevovaly,“ dodává DPP.

Řešením je celková oprava

V prosinci se ve vodě navíc nacházel popílek, který byl použit pro výplň dočasné šachty invalidního výtahu, jak doložil posudek Kloknerova ústavu. V současné době proto probíhá reklamace u dodavatele stavby. „Dlouhodobým řešením je přetěsnění ostění celé stanice, které lze provést pouze při komplexní rekonstrukci,“ dodává DPP. Vyřešení problému by si tak vyžádalo uzavření jedné z nejvytíženějších stanic pražské podzemky.

Není to poprvé, co do metra zatéká. Například v září 2016 se voda valila Můstkem několik měsíců. Dopravní podnik už tehdy připravoval rekonstrukci odvodňovacího systému, jež měla problém vyřešit. To se však nepodařilo a voda si sem svou cestu opět našla.

V řadě stanic jsou problémy s průsaky takřka na denním pořádku. Přibližně před rokem se objevila mokrá louže na Vltavské. Voda v minulosti zatékala také do stanic Anděl, Smíchovské nádraží, I. P. Pavlova, Háje či Hloubětín. Konkrétně v Hloubětíně byla porucha na odvodňovacím systému.

Stopy po řádění vody jsou dobře patrné například i na měděných prvcích přestupní stanice na Florenci.

Průsaky vody trápily dříve i stanici Jinonice. Ta musela být před dvěma lety zcela uzavřena. Její oprava spojená s modernizací se protáhla na více než půl roku. Do očí bijící byl případ stanice Bořislavka, kam začalo zatékat pouhých pár měsíců po jejím otevření v roce 2015. Problémem tehdy byla neutěsněná dilatační spára.

Kauzu řeší policie

Loni v říjnu museli technici dopravního podniku na Bořislavce zasahovat znovu. Vrták ze stavby nad stanicí totiž omylem prorazil tubus metra. Mezi Náměstím Míru a Petřinami proto soupravy přestaly jezdit. Vzniklý průsak spodní vody pracovníci DPP svedli po stěně tunelu a po konzultaci se statikem byl provoz obnoven.

Během následné opravy, která trvala několik nocí, byla stanice uzavřená a soupravy tudy projížděly sníženou rychlostí. Poškození tubusu je stále v řešení policie.