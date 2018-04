Do senátních voleb vyšle KSČM i Semelovou. Obhajovat bude Homolka

Komunisté pošlou do podzimního souboje o Senát Martu Semelovou, kandidovat bude v Praze 12. Bývalá poslankyně, která v minulosti vzbudila pozornost například kontroverzními výroky ohledně politických procesů v 50. letech, nyní vede klub KSČM v pražském zastupitelstvu. Pražské komunisty povede i do podzimních komunálních voleb.

Obhajovat svůj mandát bude jediný komunista v současném složení Senátu Václav Homolka, a to v obvodě Chomutov. Nominace v sobotu potvrdil ústřední výkonný výbor strany.

O křesla v horní komoře budou usilovat i další bývalí poslanci, kterým se nepodařilo obhájit mandát v loňských sněmovních volbách. Josef Šenfeld bude usilovat o mandát v Litoměřicích, Soňa Marková v Náchodě, René Číp v obvodě Ostrava město a Milada Halíková v Karviné.

Celkem širší vedení KSČM v sobotu potvrdilo 22 nominací, ve zbývajících pěti obvodech nejsou zatím kandidátky z různých důvodů uzavřeny, řekl místopředseda Jiří Dolejš.

V obvodě Sokolov bude za komunisty kandidovat zastupitelka Karlovarského kraje Eva Valjentová, která byla náměstkyní hejtmana. O vstup do horní komory budou usilovat také zastupitel Horní Břízy Zdeněk Chýnovský (obvod Rokycany), zastupitel Prahy 4 Karel Skoupil, starosta Tvrdonic Zdeněk Tesařík (obvod Břeclav) či exposlanec Josef Švarcbek (obvod Domažlice).

Komunisté mají v Senátu tradičně slabou pozici. Nejpočetnější zastoupení má nyní v Senátu ČSSD, která bude obhajovat vítězství ve 13 z 27 senátních obvodů, kde se bude volit. Pokud by všechna křesla obhájila a měla znovu 25 senátorů, KDU-ČSL by potřebovala přidat deset senátorů ke stávajícím 16, z nichž tři mandát obhajují. ODS obhajuje čtyři výhry, Starostové tři a KSČM, Piráti, Zelení a Strana práv občanů po jednom mandátu. Hnutí ANO, které vyhrálo sněmovní volby, by mohlo svou pozici v Senátu jen posílit, podobně jako hnutí SPD, které nyní zastoupení v horní komoře nemá.