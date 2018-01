Do ulic dnes vyjdou koledníci Tříkrálové sbírky, potrvá dva týdny

Peníze na pomoc potřebným dnes začnou ve městech i obcích v Česku vybírat koledníci Tříkrálové sbírky. Celostátní akce, kterou pořádá Charita ČR, se letos uskuteční poosmnácté. Potrvá do 14. ledna. Od roku 2000 lidé v Tříkrálových sbírkách přispěli pro seniory, matky s dětmi v tísni, rodiny v tíživé situaci či lidi bez domova víc než 1,13 miliardy korun.

"Koledníci Tříkrálové sbírky vyrážejí do ulic hned první lednový den. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity Česká republika," uvedl mluvčí Charity ČR Jan Oulík. Při loňské lednové sbírce jich do ulic vyrazilo víc než 60.000.

Výtěžek se rozděluje podle klíče



V Tříkrálové sbírce jsou lidé, kteří peníze darují, každý rok štědřejší. Přes 50 milionů korun se výtěžek přehoupl už v roce 2005, nad 75 milionů se dostal o sedm let později. Loni překonal stomilionovou hranici, vybralo se 104,4 milionu korun.

Výtěžek se podle Oulíka rozděluje podle pevně stanoveného klíče. Celkem 65 procent vybrané částky se použije na pomoc v obci či jejím okolí, kde dárci peníze věnovali. Dalších 15 procent sumy putuje na projekty v diecézi, pět procent na celostátní projekty a desetina na zahraniční pomoc. Zbývajících pět procent připadne na náklady a režii sbírky.

Dárci mohou přispět také zasláním dárcovské textové zprávy DMS KOLEDA 30 na číslo 87777. Pošlou tak 30 korun. Peníze je možné poukázat i na účet 66008822/0800 s variabilním symbolem 777.