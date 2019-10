Novou viceprezidentkou pro Evropu mezinárodní policejní organizace Interpol se na příští tři roky stane plukovnice Šárka Havránková z Policejního prezidia ČR. Organizace to uvedla na twitteru. Mluvčí českého policejního prezidia Kateřina Rendlová řekla ČTK, že do vedení Interpolu se česká policistka postaví poprvé.

Šárka Havránková | Foto: Twitter/Interpol

Do nové funkce Havránkovou dnes zvolilo Valné shromáždění Interpolu, hlasovalo pro ni 133 států ze 141 přihlášených. "Pro českou policii to je rozhodně obrovský úspěch, protože je to poprvé v historii, co se něco takového povedlo. Je to pro nás opravdu velká čest," řekl ČTK policejní prezident Jan Švejdar.