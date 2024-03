Město Kadaň našlo způsob, jak řešit problémy s vyloučenou lokalitou u prunéřovské elektrárny. Jeho příběh patří do nového katalogu Dobrá praxe, do nějž výzkumná společnost PAQ Reserch sbírá příklady úspěchů ve vzdělávání navzdory složitým sociálním podmínkám.

Kadaňští učňové zvelebují město a to jim dává vydělat. | Foto: se svolením Město Kadaň

Vyloučená lokalita Kadaň–Prunéřov se nachází kousek od obrovské prunéřovské elektrárny. Vznikla v devadesátých letech, když sem do čtyř bývalých nádražních budov Kadaň nastěhovala své neplatiče. Oblast jí postupně přerostla přes hlavu a nevěděla si s ní rady.

V roce 2002 nastoupil do čela radnice Jiří Kulhánek a rozhodl se lokalitu spravovat ve spojení s Agenturou pro sociální začleňování. Zdejší byty město postupně získalo do svého vlastnictví a zavedlo systém prostupného bydlení. Do oblasti zavedli městský autobus, který přijížděl podle začátku výuky ve školách. Zdejší děti rozdělili do všech pěti základních škol v Kadani.

Jan Zeman z PAQ Research stojí za novým katalogem Dobrá praxe. Přečtěte si rozhovor s analytikem vzdělávání a školství:

Propadání žáků je zásadní problém. Mnohá města si to neuvědomují, říká analytik

Zdroj: DeníkRodiny začínaly v nejnižší kategorii se základním standardem a společnými sprchami na chodbě. Do bytů vyšší kvality postoupili jen v případě, že s podporou sociálních pracovníků splnili konkrétní podmínky. „Když si člověk začne plnit své základní povinnosti, například placení nájmu, posílání dětí do školy, řešení svých dluhů, a pokud nějaké roky spolupracuje, má možnost postoupit do druhého stupně. Ten se také nachází v Prunéřově a je tam daleko kvalitnější bydlení,“ popsal webu Agentury pro sociální začleňování kadaňskou praxi tehdejší dlouholetý starosta Kulhánek. „Pokud se mu daří i nadále, najde si práci, nemá dluhy a pečuje o děti, dostane možnost bydlet v Kadani. To jsme si už vyzkoušeli na několika případech a osvědčilo se nám to,“ dodal.

S pomocí kariérních poradců neziskovek se jim také podařilo dostat z úřadu práce desítky mladých lidí zpět do školních lavic. Přímo ve městě pro ně zřídili učiliště a během studií jim poskytovali práci na údržbě města. Nutnost školní docházky k lepšímu bydlení přineslo výsledky: V podobných lokalitách nedokončí základní školu zhruba 10 procent dětí, zde je to 4,5 procenta. O necelé procento více, než je celorepublikový průměr.

Další úspěšná města

Když výzkumníci z PAQ Research v listopadu 2023 sestavovali novou podrobnou mapu vzdělávání, zjistili, že některé obce s rozšířenou působností ve vzdělávání zaostávají navzdory své relativně dobré sociální situaci. A naopak že některá mají mnohem lepší čísla, než by se očekávalo. A tak začali pátrat po příčinách úspěchu navzdory místním podmínkám.

Investovat do vzdělávání znevýhodněných a zaostávajících žáků a postarat se o to, aby nekončili již na základní škole, se státu jednoznačně vyplatí:

Na nevzdělaných lidech stát prodělává. Podporou jejich studia by získal miliardy

Pozitivní příběhy našli kromě Kadaně i v dalších překvapivých lokalitách, jako jsou Bruntál, Tanvald nebo Obrnice u Mostu. Sestavili z nich katalog Dobrá praxe. Někdy za úspěchy stojí podpora bydlení, jindy dostupné školky pro sociálně slabé děti nebo činorodé poradenské pracoviště ve škole.

Jak ale upozornil analytik PAQ Research a hlavní autor katalogu Jan Zeman, kvůli roztříštěnosti Česka do tisíců malých obcí a zřizovatelů škol se dobrá řešení jen obtížně přelévají do sousedního území či vedlejší školy. „Potřebujeme zvětšovat celky, aby se kvalita šířila napříč republikou,“ apeluje Zeman v rozhovoru pro Deník. I proto výzkumná organizace přišla s webem Dobrá praxe, jenž má sloužit jako inspirace po celém Česku.