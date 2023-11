Ve střehu budeme i po stávce. Nechceme vyhrožovat, ale dohodnout se, řekl Dobšík

Do pondělní stávky se připojilo 7 213 škol, což je 74 procent z jejich celkového počtu. Zapojily se mateřské, základní, střední školy i školní jídelny. Někde přerušili provoz, jinde ho omezili. Zástupci mnoha dalších škol, které se přímo k protestu nepřipojily, vydali petice, kde ji podporují. Novinářům to v pondělí sdělili odboráři. Předseda školských odborů František Dobšík řekl, že po stávce budou s vládou nadále jednat, neboť jim jde o výsledek.

Odboráře i zástupce škol trápí nízké platy nepedagogických pracovníků, což jsou třeba kuchařky, hospodářky, uklízečky či školníci. Dále se kvůli úsporám obávají zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů či kvůli špatným podmínkám asistentů pedagogů ztížení vzdělávání dětí s postižením. „Pokud se má Česká republika rozvíjet, musí se ruku v ruce rozvíjet i resort vzdělávání,“ řekl v rozhovoru pro Deník předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík.

Den protestů 2023: Začala obří stávka, účastní se jí většina škol, firmy i úřady

Čekali jste takovou podporu a jak je pro vás zavazující?

Předpokládal jsem, že se do stávky zapojí více než polovina škol. To, že se to posunulo do mnohem vyšších čísel, odpovídá podle mě tomu, jak lidé vnímají problém nedofinancovaného školství. Určitě to je velká podpora. Zavazující je v tom, že do budoucna bychom měli chtít, aby se pro regionální i vysoké školství financování zlepšilo.

Uvedli jste, že stávku děláte kvůli budoucnosti vzdělávání. Jaká by byla situace ve školách, kdyby vláda kritické hlasy nevyslyšela?

Vzhledem k tomu, jaká byla a je inflace, se peníze nominálně nezvedají. A v blízké budoucnosti ani nebudou. Je to tedy v podstatě zhoršování podmínek, a to nejen v oblasti platů, ale i chodu škol. Snižují se například objemy na takzvané ostatní neinvestiční výdaje, což jsou peníze na pomůcky nebo na vzdělávání učitelů. Hrozí velké nebezpečí stagnace a ne potřebného rozvoje. Pokud se má Česká republika rozvíjet, musí se ruku v ruce rozvíjet i resort vzdělávání, který by měl být jakousi zárukou a motorem změn vzdělanostní ekonomiky, o které tak rád hovoří i pan premiér.

Ministr školství Mikuláš Bek řekl, že nadále budete vést jednání. Vidíte v tom naději?

Od různých politiků či jejich poradců jsem slyšel, že odborům se nesmí ustupovat. Myslím ale, že nejde o žádné ustupování. Dali jsme najevo, že se nám nelíbí, jak je vše připraveno a jak se to řeší. A že teď je na té druhé straně (na vládě – pozn. red.), aby k tomu řešení přistoupila. Nemusí říkat, že nám ustupuje, ale měla by situaci řešit. Jednat určitě budeme. Naplánovaná je školská tripartita i velká tripartita (jednání mezi vládou, odboráři a zaměstnavateli – pozn. red.), ministr mluví i o kulatém stolu.

A také o tom, že vláda je připravena hledat dodatečné finanční zdroje, které by mohly jít kupříkladu na platy nepedagogů. Co na to říkáte?

Pro regionální školství má vláda navíc 1,4 miliardy korun, vše ostatní jsou přísliby. Těch veřejných už jsme slyšeli plno. Chceme, aby byly stvrzeny jednáním. (Na příští rok má ministerstvo školství schválené výdaje 269 miliard korun, což je o necelé čtyři miliardy více než letos. Zástupci školských odborů uvedli, že v rozpočtu chybí asi osm miliard korun – pozn. red.)

Vláda neustoupí od snahy ozdravit veřejné finance, řekl Fiala ke stávce učitelů

Stávka má ohlas i mezi studenty. Společně s vámi k novinářům promluvili zástupci iniciativy Studenti pro školství či České středoškolské unie. Zároveň vás podpořili vysokoškolští odboráři. Různé skupiny uskutečnily pomocné akce. Třeba knihovna Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze založila dětský koutek pro hlídání dětí, které nebudou ve škole. To je poměrně mohutný hlas.

Myslím, že to bylo ze strany vlády podceněno. Na to, že je problém s kapitolou školství, jsme upozorňovali už od června. Ministerstvo školství ve snaze najít peníze na 17 tisíc nezafinancovaných úvazků nepedagogických pracovníků začalo mluvit o úsporách i co se týká počtu odučených hodin. Pan ministr teď říká, že se v podstatě nic neděje, protože to jsou jen kosmetické návrhy. Ale návrh, který předložil, rozhodně kosmetický nebyl, protože třeba na některých zdravotnických školách by se od příštího školního roku propouštělo i deset lidí. Pozitivně vnímám, že se ministerstvo posouvá a chce problémy řešit.

Když jednání nedopadnou podle vašich představ, chystáte po stávce další akce?

Nechci předjímat, aby někdo neřekl, že něčím vyhrožujeme. Rozhodně jsme ale ve střehu a s výsledky jednání budeme seznamovat kolegy. Podle toho se zařídíme.

Primární ale pro vás je dohodnout se?

Jistě.