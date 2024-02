Docent Jídlo: Výběr cizinců nepřekvapí, já bych doporučil jiné české pochoutky

Cizinci, kteří na serveru TasteAtlas vybírali tři chuťovky, jež podle nich charakterizují tradiční českou hospodskou gastronomii, přisoudili první příčku bramborákům, druhou uzenému a třetí utopencům. „Na jednu stranu mě to nepřekvapilo a svědči to o současné nabídce restaurací. Na druhou stranu jsou chuťovky, které naši hospodskou gastronomii lépe vystihují,“ říká v rozhovoru pro Deník znalec historie gastronomie Martin Franc z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd České republiky, kterému se také přezdívá Docent Jídlo.

Jak vás překvapil výběr cizinců a jejich preference v českých hospodách?

Abych řekl pravdu, moc mě nepřekvapil. Je vidět, že cizinci poznávají ty české chuťovky k pivu v restauracích, které je berou jako dobrý produkt vhodný pro restaurační provoz. A to kvůli jejich rychlé a levné přípravě. Například bramboráky. Je však zajímavé, že když se nedávno dělal průzkum mezi Čechy, jednoznačně zvítězil šunkový kornoutek s křenovou šlehačkou. Tady však pozor, není to typicky česká chuťovka a najdeme ji i v zahraničních kuchyních. U zmiňovaného průzkumu mě však zaujalo uzené. To nevnímám jako předkrm, ale je to lenost restauratéra, který jen pokrájí hotové maso.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Bramborák, hermelín, utopenci? Hospodské předkrmy pohledem cizinců:

Hospodské předkrmy pohledem cizinců? Hermelín ani tlačenka u nich nezabodovaly

A co utopenci?

Vnímám, že jsou ve výběru správně a je to specialita, se kterou se zahraniční turisté v českém pohostinství setkávají docela běžně.

Martin Franc z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, kterému se také přezdívá Docent Jídlo.Zdroj: Se souhlasem FHS UKNechybí vám ve výběru například nakládaný hermelín či syrečky?

Abych řekl pravdu, nakládaný hermelín je jedna z mých oblíbených pochutin. V podobě, v jaké ji podáváme, je to asi skutečně česká specialita. Nicméně plísňové sýry se v mnoha variantách objevují i v jiných kulturách. U nás se s hospodskou kulturou objevují až od druhé poloviny dvacátého století. Co se týče olomouckých syrečků, na ty už moc nenarazíme. Jednak jsou kvůli svému odéru u veřejnosti méně akceptovatelné a také to souvisí s přísnějšími hygienickými pravidly.

Neméně oblíbená je u Čechů také tlačenka či gothaj s octem a cibulí. Ty by cizinci neměli ochutnat a přidat do svého výběru?

Co se týče gothaje, respektive měkkého salámu, ten není rozhodně exotické jídlo pro lidi ve stření Evropě či Anglii. A ani tlačenka není vnímána jako ryze česká specialita.