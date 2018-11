Dohoda o brexitu zabrání chaosu. Pro Česko je výhodná, říká Petříček

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) uvítal dnešní dohodu 27 zemí Evropské unie na podobě smlouvy o vystoupení Británie z bloku. Dohoda podle něj zabrání chaosu tvrdého brexitu, pro Česko je výhodná.

Upozornil na to, že ještě bude třeba dojednat budoucí vztahy s Londýnem, podle něj nečlen EU nemůže mít na evropském trhu stejné výhody jako členské země. Petříček to řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Dohoda, kterou dnes v Bruselu dojednali lídři 27 zemí unie, podle Petříčka poslouží jako základ pro vyjednání budoucích vztahů mezi EU a Británií. "Jsem rád, že dohoda je na stole a máme aspoň výchozí pozici, která je lepší než tvrdý brexit. Ten by znamenal jen chaos," řekl Petříček.

Dohoda je výhodná pro Česko

Připravená dohoda je podle něj pro Česko výhodná, protože čeští občané dlouhodobě žijící v Británii mají zaručeno, že se pro ně po brexitu nic nezmění. Dohodnuté dvouleté přechodné období znamená, že české firmy budou moci do konce roku 2020 vyvážet do Británie za stejných podmínek jako nyní. Petříček ocenil i to, že dohoda řeší finanční vyrovnání mezi Británií a zbývajícími státy unie.

Dohodu ještě musí obě strany ratifikovat a zejména v Británii panují obavy z toho, zda se premiérce Therese Mayové podaří úmluvu před poslanci obhájit. Petříček ale v tomto směru vyjádřil optimismus.

"Věřím, že přes živou debatu, kterou můžeme čekat, se jak konzervativci, tak labouristé, tak další subjekty dohodnou, že je lepší odejít po dohodě, že nebude tvrdý brexit," řekl. Česko se ale podle něj připravuje i na variantu, že by Británie dohodu nakonec neschválila a že by odešla bez dohody.

Dnešní přijetí dohody uvítal i státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař (ČSSD). "Ještě sice není hotovo, ale unie ukázala, že ctí suverénní rozhodnutí Britů a v dobré víře pracuje na řešení s co nejmenšími negativními dopady," uvedl na twitteru.

Europoslanec Stanislav Polčák (STAN) uvedl, že je připraven dohodu podpořit při hlasování v Evropském parlamentu. "Pokud ji Britové nepotvrdí, pak se vztahy mezi kontinentem a ostrovy vrátí někam mezi první a druhou světovou válku," varoval na twitteru.