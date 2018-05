Vedení ANO schválilo koaliční smlouvu. Je to přijatelný kompromis, řekl Babiš

Vedení hnutí ANO dnes dopoledne schválilo návrh koaliční smlouvy s ČSSD a programového prohlášení případné koaliční vlády. Odpoledne se oběma dokumenty bude zabývat i předsednictvo ČSSD, které by také mělo vyhlásit vnitrostranické referendum o vstupu sociální demokracie do vlády s ANO.

Novinářům to po jednání výboru a poslaneckého klubu hnutí řekl místopředseda ANO Richard Brabec. V sobotu by programové prohlášení měla posoudit ještě KSČM, jejíž poslanci by ve Sněmovně měli menšinový kabinet ANO a ČSSD podporovat. Podle Brabce výbor ANO, který je nejvyšším orgánem hnutí mezi celostátními sněmy, i poslanecký klub hlasovaly o koaliční vládě s ČSSD jednomyslně. Nikdo se ani hlasování nezdržel.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš již předtím uvedl, že považuje navrženou koaliční smlouvu s ČSSD za přijatelný kompromis. "U nás není problém. Nezaznamenal jsem, že v rámci našeho hnutí byly nějaké rozporuplné komunikace. Výbor nás jasně vyzval, abychom znovu jednali s ČSSD, my jsme s nimi jednali, takže teď budeme čekat na rozhodnutí ČSSD," řekl Babiš.

"Já jsem rád, že jsme to nějak dojednali. Samozřejmě koaliční smlouva je určitě důležitá, ale ještě důležitější je, aby to fungovalo, aby to fungovalo lépe než za té minulé koaliční vlády," řekl Babiš, který byl v minulé vládní koalici ČSSD, ANO a KDU-ČSL ministrem financí.

Koaliční smlouva podle něj obsahuje přijatelný kompromis i v otázce postupu v případě prvoinstančního odsouzení člena vlády. ČSSD žádala v takovém případě odchod dotyčného člena vlády, ANO to odmítalo. Obě strany se nakonec dohodly, že by odsouzení znamenalo konec koaliční smlouvy. Opatření je namířené proti Babišovi, kterého policie obvinila z podvodu v případu financování farmy Čapí hnízdo. Babiš to dnes znovu označil za zpolitizovanou záležitost.

Podle koaliční smlouvy by ANO mělo mít deset členů vlády, ČSSD pět. V zásadních otázkách by se nemohly strany navzájem přehlasovat. Koaliční smlouva obsahuje i ustanovení, že v případě demise všech ministrů ČSSD musí podat demisi i premiér a s ním celá vláda.

Sociálním demokratům se naopak nepodařilo do koaliční smlouvy prosadit odvolání členů hnutí SPD ze sněmovních funkcí, což někteří členové ČSSD považovali za potřebnou pojistku proti tomu, aby ANO svého koaličního partnera ve Sněmovně nemohlo přehlasovat právě s hlasy SPD. ANO požadavek odmítalo a Babiš dnes řekl, že nevidí souvislost mezi ustavením Sněmovny a vládou.

"Já v tom nevidím souvislost mezi ustanovením Sněmovny a vládou," řekl. Podle něj trvalo ustavení Sněmovny měsíce a nové otevření této záležitosti by znamenalo další dlouhá jednání.

Vedení ANO dnes kromě jednání o možné spolupráci s ČSSD slaví i šesté výročí registrace hnutí. V prostorách poslaneckého klubu pro představitele hnutí byl připraven dort a šampaňské. Dorazily i některé známé tváře hnutí, jako eurokomisařka Věra Jourová.