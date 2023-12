Při přípravě dohody, která má ukončit odmítání přesčasové práce ze strany tisíců nemocničních lékařů, nešlo podle premiéra Petra Fialy (ODS) jen o platy a mzdy, ale také o pracovní podmínky a podmínky vzdělávání. Řekl to v pátek před popisem dohody se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP), zástupci odborů a České lékařské komory (ČLK). Viceprezident komory Jan Přáda, který byl od začátku lídrem protestu, po podpisu lékaře v nemocnicích vyzval, aby výpovědi z přesčasové práce stáhli. Premiér zdůraznil, že 9,8 miliardy korun na nárůst platů a mezd jde ze systému veřejného zdravotního pojištění.

„Nejsou to peníze, které by šly navíc ze státního rozpočtu. Jsou to peníze, které v tom systému byly, jenom garantujeme, že půjdou na platy a mzdy,“ řekl premiér Petr Fiala před podpisem dohody.

Při jednáních podle něj nešlo ale jen o platy a mzdy zdravotníků, ale také o pracovní podmínky a vzdělávání. „Zohledňují náročnost práce lékařů a zdravotníků, ale také nutnost se dále vzdělávat,“ řekl.

„Výsledkem je dohoda, v níž každý musel z něčeho slevit, každý musel ustoupit. Ale díky tomu se dá očekávat, že bude naplněna,“ řekl prezident ČLK Milan Kubek. „Samozřejmě se z obou táborů ozývají názory, že jedna či druhá strana udělala ústupek, který nebyl nutný,“ doplnil Jan Přáda, který je zároveň předsedou Sekce mladých lékařů ČLK.

Právě její členové podzimní protest lékařů vyvolali kvůli změně zákoníku práce, která měla od října zdvojnásobit maximální možný počet hodin přesčasové práce na 832 hodin za rok. „Chceme zvýšit počet hodin, které tráví lékař v nemocnici a zvýšit jejich odměnu za hodinu,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Měsíční výdělek lékaře má podle dohody vzrůst o 5000 až 15 tisíc korun, ostatním zaměstnancům o pět procent.

„Vyzýváme všechny lékaře, vzhledem k tomu, že jsme podepsali dohodu, ke stažení těch výpovědí z přesčasů, pokud se vejdou v rámci přesčasové práce do legálních limitů, samozřejmě,“ uvedl v pátek Přáda. Dokud nebude změněn zákoník práce, jak protestující lékaři žádali, jde až o 832 hodin za 52 týdnů.

Přáda na dotaz ČTK doplnil, že jsou i lékaři, kteří mají tento počet, který je dvojnásobkem limitu platného do letošního října, vyčerpaný.

Zástupci ČLK i ředitel VZP Zdeněk Kabátek věří tomu, že jde o začátek reformních změn českého zdravotnictví. Podle ministra Válka budou příští rok předloženy do Sněmovny dva zásadní zákony, které mají fungování zdravotnictví jako celku významně zlepšit. Součástí příslibů je také samostatný zákon o odměňování zdravotníků, který má platit od roku 2025. Ten by měl garantovat postupné navýšení základní mzdy lékaře.