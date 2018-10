Dohodli jsme se, že se dohodneme. V Brně vzniká koalice ANO, ČSSD, KDU-ČSL a ODS

V Brně se rýsuje koalice vítězného hnutí ANO s ČSSD, KDU-ČSL a ODS. Po druhém kole jednání to v pondělí večer oznámili lídři všech čtyř stran, kteří nepředpokládají, že by k jednání přizvali někoho dalšího. Koalice těchto stran by v zastupitelstvu měla 45 mandátů z 55 členů.

„Domluvili jsme se, že se domluvíme,“ oznámil v pořadu 90′ ČT24 lídr brněnského hnutí ANO Petr Vokřál. „Mysleli jsme si, že se u některých témat zadrhneme déle,“ dodal posléze. ČTĚTE TAKÉ: Piráti, Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu zahájí trojstranné jednání Podle Vokřála není pravděpodobné, že by do koalice vstoupily ještě další strany. Již dopoledne současný primátor jednal se zástupci Pirátů, kterým podle České televize nabídl místo v koalici – ovšem bez místa v radě. Na to ovšem Piráti odmítli přistoupit. Na pondělním jednání zjišťovaly jednotlivé strany, zda jsou schopny dojít shody v zásadních tématech. V příštích dnech proberou jejich zástupci mimo jiné i rozdělení křesel v jedenáctičlenné radě. Ve volbách zvítězilo ANO Komunální volby vyhrálo v Brně ANO, které získalo 18 mandátů. Druhá byla ODS s podporou Svobodných a ziskem 14 mandátů. Třetí KDU-ČSL má osm mandátů, Piráti šest, ČSSD pět a SPD čtyři. ČTĚTE TAKÉ: Kalousek podal žalobu na Babiše kvůli urážkám ve Sněmovně

