Měl ale štěstí, že se do služby dostal. Organizace působí jen v Praze a v Plzni. Kromě toho funguje ještě asi desítka podobných služeb, dohromady za rok obslouží dva tisíce klientů. Podle výzkumu realizovaného Ligou otevřených mužů by ale zájem mělo až 1,4 milionu lidí. Na rozšíření kapacit chybí peníze.

Organizace podporuje muže v jejich osobním rozvoji a zodpovědném partnerství a rodičovství. František jejich pomoc vyhledal, když měl strach, že ztratí i novou partnerku. Jednou totiž „vylítnul“ a strkal do ní. Začal proto s dalšími klienty navštěvovat skupinovou terapii v programu Zvládání vzteku . Osvojil si jednotlivé techniky a doma je uplatňuje i za pomoci partnerky. Umí už také včas odejít ze situace, než dojde k násilí.

„Práce s původci násilí je důležitá, protože funguje i jako prevence a zastavuje mezigenerační přenos takového jednání,“ podotkl ředitel Ligy otevřených mužů Josef Petr. Spustili proto kampaň Zastav násilí. Jejím účelem je osvěta, že s násilným chováním jde pracovat. A také snaha zajistit takovým službám financování.

Bijí na poplach

Podle zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Laurenčíkové chybí jak kapacity pro práci s původci násilí, tak specializované azylové domy či krizová centra pro oběti násilí a pro pomoc dětským obětem. To vše by měl pomoci řešit koncem srpna vládou schválený akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí. „Čísla domácího násilí rostou a jsou alarmující. A to jde jen o evidované případy, ve skutečnosti jich je až pětkrát více. Máme bezpočet analýz, že neřešení domácího násilí vede k obrovským ekonomickým důsledkům,“ upozornila Laurenčíková.

PŘEHLEDNĚ: Jaké změny přinese chystaný návrh zákona o domácím násilí

Podle vedoucí sociálního poradenství centra pro ženy Rosa Branislavy Vargové může za zvýšená čísla ještě covidová vlna. „Hodně případů domácího násilí vzniklo v důsledku lockdownu, nějak se vyvíjelo a teprve teď nám dobíhá. Nebývá to blesk z čistého nebe, ale důsledek dlouhodobých neshod,“ vysvětlila.

Zdroj: DeníkŘeditelka Centra pro oběti domácího a sexuálního násilí ProFem Jitka Poláková upozornila, že finance na služby pro oběti násilí se spíše snižují, než aby se navyšovaly. Příští rok navíc skončí financování z Norských fondů, které se v této oblasti hojně využívaly.

„Máme už čtvrtý akční plán. Ale jelikož není vázán na rozpočet, nikdy toho moc nezměnil. Stále řešíme ty samé problémy,“ sdělila.

Domácí násilí, data za rok 2022



- přes 1000 osob vykázaných ze společné domácnosti z důvodu ohrožení života či zdraví oběti

- sociálka zasahovala ve více než 2000 rodinách, kde dochází k domácímu násilí

- 430 případů týrání osob žijících ve společném obydlí

- 318 případů nebezpečného pronásledování

- 76 vražd motivovaných osobními vztahy (o 19 více než v roce 2021)



Zdroj: Úřad vlády ČR