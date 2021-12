„Není to těsto na bramborové knedle a chce to svůj čas a postup,“ říká v útulné muzejní kuchyni lektor a domovarník v jedné osobě Vít Prouza. A měl pravdu. Stačilo se hned na začátku podívat na připravený harmonogram na vaření.

Jeho první stránka místo kuchařky spíše připomínala vytrženou stránku z deníku geniálního fyzika Stephena Hawkinga. Po vysvětlení roztodivného vzorečku však bylo jasné, kolik si máme na naši várku, jež počítala s 36 litry chmelového moku, připravit množství sladu. Po něm přišla na řadu vrtačka. Tou Prouza poháněl malou šrotovačku. „Obecně se říká, že mezera mezi mlecími válečky by měla být asi taková, aby ní prošla platební karta,“ zvýšil pivovarník hlas, když mezi válečky „posílal“ předem vypočítané množství sladu.

Jakmile vše namlel, začala práce, jako v alchymistově dílně. Namletý slad, kdy se počítá s tím, že jej do vody půjde jeden kilogram na tři litry, poté putoval do předem zahřáté vody v hrnci. A podle známého filmu S tebou mě baví svět, by se dalo říci: „Nebyla to obyčejná voda, ale voda vystírací a rmutovací.“ V ní rozemletý slad postupně procházel teplotami od 40 do 78 stupňů Celsia. Než se ze sladu stala hustá viskoźní kapalina připomínající kaši.

„Nemá někdo rum? Můžeme si udělat pivovarský grog. To se právě smíchá mladina s rumem a je to pochoutka,“ oznámil nám Vít Prouza a v mezidobí čistil připravený kýbl. Jeho vnitřek ještě osadil pružinou, která evokovala staré cvičební nářadí. „To je manifold a pomůže nám z připravené směsi v procesu scezování dostat jen tekutinu, tedy sladinu. A zbude nám jen mláto,“ vysvětlil pivovarník.

A že se opravdu v jeho případě jednalo o lektorství z domácího vaření piva, dosvědčila i vychytávka na scezení mladiny do připravené plastové nádoby. K uchycení hadičky k hraně kýblu totiž stačily jen dva do sebe zaklesnuté kolíčky. Díky ni sladina stékala po stěně kýblu a bránilo se tím případné oxidaci. A zatímco se rmut scezoval, připravovala se další várka vody na následné vyslazování. „A víte, jak se pozná, že je sladina dobrá?“ dal kontrolní otázku pivovarník. Po záporné odpovědi přišlo vyhodnocení tohoto kvízu. Podle legendy to zkoušeli sládci tak, že sladinou pomazali židli, na ni si sedli v kožených kalhotách. A pokud byla sladina v pořádku, stoupli si následně i s židlí přilepenou k zadku. A zatímco se předek, tedy první scezený díl, míchal s dalším výstřelky (promyté sladové zbytky horkou vodou) nás čekala další hodina a půl vaření, takzvaného chmelovaru.

Začněte typem ALE

Podle Prouzy je pro začátečníky v domácím vaření piva nejlepší pustit se do svrchně kvašených piv typu ALE. „Oproti ležáku, který se vaří s několika mezistupni (rmuty), kdy se postupně část sladu zahřívá separátně a poté vrací do díla, je výroba svrchně kvašených piv kontinuální a ve výsledku také nepodléhá takovým nárokům na striktní dodržování přesných kvasných teplot. Lze tak říci, že „svrchňák“ odkvasíte i doma v ložnici. Teplota kvašení je u těchto piv v domácích podmínkách kolem 15 až 20 stupni. Ležák je mnohem náchylnější a potřebuje ke zrání teplotu nepřesahující 12 stupňů“, osvětlil výhody vaření svrchně kvašených piv Vít Prouza.

A v době, kdy docházelo k chmelovaru, tedy i k samotnému chmelení, osvětlil, i jaký chmel je k jakému vaření vhodný. Ještě před tím, než však putovaly malé granulky chmele do sladiny, přišel opět čas na trošku matematiky a výpočtu, kolik chmele vlastně od naší várky přijde: „Před každým vařením si člověk musí rozmyslet, jaký typ piva chce. Pokud chce dosáhnout ležáku, tak by to s chmelem neměl přehánět a nedávat příliš aromatizované chmely jako je například „Citra“, kde už z názvu vyplývá jaké aroma zde můžeme očekávat. Naopak svrchně kvašená piva mají tento ovoněný typ chmelu rády.“

Po další půl druhé hodině chmelovaru přišla jedna z nejdůležitějších částí, chlazení a zakvašení. Tedy doba, kdy se do budoucího piva, jež se přes chladič dostalo ze 100 stupňů na 20, přidali předem v menším množství sladiny připravené kvasinky.

Hygiena je základ

Jak to je obvyklé v naší současné společnosti, tak u závěrečné fáze vaření piva platí víc než jinde sterilita. „Z pohledu mikrobiologie pro kvasinky vytváříme kultivační půdu, tedy v našem případě mladinu. A ve chvíli, kdy ji máme připravenou a zchlazenou na zákvasnou teplotu a zanedbáme hygienu z pohledu sanitace nádob, ve kterých kvasíme, tak může dojít k tomu, že nám do mladiny vlítne nějaký jiný mikroorganismus a celé nám to zkazí,“ dodal Vít Prouza.

Po téměř sedmi hodinách šrotování, míchání, zahřívání a ochlazování je tu před námi takřka hotové pivo. To ještě musíme nechat doma sedm dní do sucha prokvasit, přidat definované množství cukru pro dosycení v lahvích a minimálně dalších 14 dní ještě počkat, než bude pivo hotové. A pokud si i vy chcete doma uvařit pivo, není nic jednoduššího, než navštívit další kurz v Národním zemědělském muzeu.