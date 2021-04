Pro větší bezpečnost na počítači používejte správce hesel, radí odbornice

Problémy s domácí výukou a její bezpečností řeší mnoho evropských států. Podle britské odbornice Sally Adam ze mezinárodní IT společnosti Sophos by neškodilo přidat zmínku o bezpečném chování na internetu přímo do osnov na základních školách.

Distanční výuka žáků. | Foto: Shutterstock

Často opakujete, že základem je mít zabezpečenou Wi-Fi. Jak poznám, že je moje domácí síť bezpečná?

Nejjednodušší způsob, jak poskytnout bezpečné bezdrátové připojení doma, je využít WPA2 (nebo WPA3, pokud je váš domácí router podporuje) s dvanáctimístným heslem. Kombinace WPA2 a dlouhého hesla poskytne ochranu proti každému, kdo se bude do vaší sítě chtít nabourat. Navíc, většina stránek, které navštívíte, je šifrovaných. Proto zabraňují útočníkům vidět vaše data. Domácí výuka? Rodiče podceňují hesla do počítače i wi-fi Přečíst článek › Sally AdamZdroj: se souhlasem Sally AdamLidé často volí různá hesla pro různé účty. Existuje nějaký způsob, jak hesla zaznamenávat a nikdo se k nim nemohl dostat?

Vaše nejbezpečnější volba je používat správce hesel. Správce hesel nejsou užiteční jen k vytváření dlouhých, komplexních a unikátních hesel pro každou stránku, kterou navštívíte, ale tato hesla si i zapamatují. Navíc je automaticky vyplní na stránkách, které navštěvujete. Když ale například omylem kliknete na podvodný odkaz, vaše heslo do internetového bankovnictví nezadá. Existují různé způsoby, jak správci hesel ukládají vaše hesla. Většinou je potřeba zvolit si hlavní heslo, kterým můžete odemknout úložiště dat. Pak je dobré zvolit vícefaktorové ověření (např. otisk prstu, hlas nebo ověření přes SMS, pozn. red.). Měli by učitelé více vzdělávat děti o bezpečnosti na internetu?

Myslím si, že nějaká forma bezpečnostní technologie by určitě měla být součástí osnov základních škol. Zaručí, že se děti naučí základní principy bezpečných online interakcí. V některých oblastech vzdělání, jako přírodní vědy, matematika, technologie, se už dnes učitelé snaží tyto problémy řešit. Musíme si ale uvědomit, že mnoho pedagogů není experty na technologie nebo zabezpečení. S rozvojem vzdělávacích institucí však mohou pomoci opravdoví experti na zabezpečení.