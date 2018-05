Dominance sokolovského Miráklu, plameny v Ústí a kroupy v Praze: videa dne

Ruský miliardář a majitel londýnského fotbalového klubu Chelsea Roman Abramovič se nakonec nepustí do plánované modernizace stadionu Stamford Bridge, ačkoliv do něj plánoval investovat miliardu liber (přes 29 miliard korun). Britské úřady totiž Abramovičovi neudělily investorské vízum. S odkazem na prohlášení klubu o tom informoval britský The Guardian.