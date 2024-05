Olympijského vítěze z Nagana a brankářskou legendu Dominika Haška samozřejmě zajímá, jak uspějí čeští hokejisté na domácím mistrovství světa. „Musíte to na ledě umět, mít vynikajícího trenéra, ale nesmí chybět ani kus toho štěstí. A já našim klukům přeji, aby ho teď na mistrovství měli a vybojovali medaili, nejraději tu zlatou,“ říká v rozhovoru pro Deník.

Bývalý hokejový gólman Dominik Hašek. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Zároveň ale myslí na to, co ho čeká v létě, a to na kampaň do Senátu. „V posledních deseti letech rád nahlas vyjadřuji své názory, aby je lidé slyšeli a mohl jsem na ně působit. Když se ale zeptáte v mém volebním obvodě na Benešovsku, devadesát procent lidí mě pořád zná především jako hokejistu a jen minimum coby senátního kandidáta. A já vím, že pouze hráčská minulost mi volby nevyhraje,“ ví Hašek.

KVÍZ: Výjimečný brankář. Jak dobře znáte legendárního Dominika Haška?

Na dotaz, proč se rozhodl pro barvy TOP 09, odpověděl: „Nebyl jsem tím, koho TOP 09 oslovila. Naopak já jsem přibližně před dvěma roky přišel za paní Markétou Pekarovou Adamovou a na závěr rozhovoru o válce na Ukrajině jsem jí řekl, že se o politiku zajímám stále víc a rád bych kandidoval do Senátu, a to s podporou TOP 09, s níž sdílím řadu hodnot.“

Válka může být dlouhá

Haškovým hlavním tématem je válka na Ukrajině a všestranná pomoc napadené zemi. „Od začátku upozorňuji, že máme být připraveni na desetiletou až dvacetiletou válku. To je realita a jakkoli bych byl hrozně rád, aby to skončilo během několika měsíců, zřejmě se to nestane. Rusko je z hlediska lidského i zbraňového potenciálu silná země. A právě proto je důležité, abychom Ukrajinu maximálně podporovali vojensky i politicky. Západ se proti Rusku musí postavit daleko pevněji a zásadověji než dosud. Byl jsem na Ukrajině a vím, že oni mají právo být unaveni, my však ani v nejmenším případě. A vždy platilo a platí, že jen oni mohou rozhodnout o tom, jakým směrem se vydají,“ zdůrazňuje.

Obyčejné Rusy neodsuzuji

V interview se také podrobně zabývá tématem, v němž se od počátku Putinovy agrese angažuje, a tím je generální zákaz účasti ruských a běloruských sportovců v mezinárodních soutěžích. „Každý občan dělá vždy reklamu na činy své země. V případě Ruska to je reklama na imperialistickou válku a zločiny včetně genocidy ukrajinských dětí. Když navíc ten občan vystupuje veřejně, má tato reklama obrovský dosah a v případě ruských sportovců to vede k eskalaci války a spoustě ztracených a zmrzačených lidských životů. Pokud nám to není lhostejné, je naší povinností tuto reklamu Rusku neposkytovat,“ míní.

Dominik Hašek na návštěvě Ukrajiny:

Dominik Hašek přitom zdůrazňuj, že nekritizuje ruské sportovce, nýbrž funkcionáře a politiky, kteří jim ani nedávají možnost veřejného odsouzení války.

A jak se dívá na Rusy? „Obyčejné lidi nikdy neodsuzuji, nejsou přímo odpovědní za nelidské vraždění. Pravda ale je, že si většinově zvolili vedení své země, které páchá nejhroznější činy v čele s válečným zločincem Putinem. Samozřejmě občané na to mají jako voliči vliv, ale nemohu jim měřit stejným metrem jako jejich vůdcům, kteří jsou za hrůzné činy plně zodpovědní,“ říká.

A co si Dominik Hašek myslí o tom, zda by se Ukrajinci měli vrátit ze zemí Evropské unie zpět do vlasti a bojovat za ni? Dočtete se v pátečním rozhovoru Deníku.