Válka na Ukrajině trvá přes dva roky a situace na bojišti se pro obránce nevyvíjí dobře, mají málo zbraní i lidí. Převaha agresora je zřejmá. Co bude dál? Od začátku upozorňuji, že máme být připraveni na desetiletou až dvacetiletou válku. To je realita, a jakkoli bych byl hrozně rád, kdyby to skončilo během několika měsíců, zřejmě se to nestane. Rusko je z hlediska lidského a zbraňového potenciálu silná země. A právě proto je důležité, abychom Ukrajinu maximálně podporovali vojensky i politicky. Západ se musí postavit proti Rusku daleko pevněji a zásadověji než dosud. Byl jsem na Ukrajině a vím, že oni mají právo být unaveni, my však v naprosto žádném případě. A vždy platilo a platí, že jen oni mohou rozhodnout o tom, jakým směrem se vydají. Velmi mě mrzí, když někteří naši politici si dovolují jim navrhovat, že by měli imperialistickému Rusku v čele s válečným zločincem Putinem ustoupit a darovat mu určitou část svého ukrajinského území.

Jaký typ zákonů byste chtěl ovlivnit? V první řadě mi jde o bezpečnost naší země a jejích občanů. Proto bych rád prosadil legislativu, která by prospěla jejímu posílení. Kromě toho se chci zabývat sociální problematikou, především postavením dětí z méně podnětného ekonomického prostředí. Jde mi o to, aby i takoví kluci a děvčata měli co nejlépe nastavenou startovací čáru, přestože jejich rodiny na tom nejsou finančně dobře. S tím souvisí i dostupnost kvalitního vzdělání a sportovního vyžití. Kromě toho mě zajímá ochrana životního prostředí a kvalitní základní zdravotní péče pro každého. Kvůli ruské válce na Ukrajině je ovšem mojí prioritou zahraniční politika.

Říkáte, že víte, co chcete. Čeho hodláte v politice dosáhnout? Chci předvést úspěšnou kampaň, oslovit občany a dostat se do Senátu. To je první krok. Pak chci skvěle reprezentovat nejen svůj obvod, ale celou Českou republiku. A do politiky si přeji vstoupit proto, že chci být u toho, když se vytvářejí zákony, a já na to mohl mít vliv pro co nejlepší budoucnost naší země. Kdyby mi to někdo řekl před deseti lety, napadlo by mě, co blázní, to přece není moje touha. Člověk se ale vyvíjí a já jsem dospěl do bodu, kdy do toho chci promlouvat už nejenom coby občan, ale jako někdo, kdo může veřejné dění a zákonodárství přímo ovlivňovat.

Proč jste se rozhodl kandidovat za TOP 09? Nebyl jsem tím, koho TOP 09 oslovila. Naopak já jsem přibližně přede dvěma roky přišel za paní Markétou Adamovou Pekarovou a na závěr rozhovoru o válce na Ukrajině jsem jí řekl, že se o politiku zajímám stále víc a rád bych kandidoval do Senátu, a to s podporou TOP 09, s níž sdílím řadu hodnot. Byl to můj nápad, a nakonec jsme se dohodli.

Buďme konkrétní, protože například představitelé hnutí ANO míní, že čím později se začne jednat o příměří a míru, tím to bude pro Ukrajinu horší, neboť Rusko bude ukrajovat její další území. Nemají pravdu?

Nemají, a to ani v nejmenším. To je zcela na Ukrajincích. Není nic horšího, než když politici, kteří Ukrajinu v zásadě vůbec nepodporují, říkají podobné věci, a tím jednoznačně nahrávají Putinovi a jeho páté koloně v demokratickém světě. Slova jsou moc důležitá. O to více mě mrzí to, co vyslovují hlavní představitelé hnutí ANO a SPD. Můj názor je jasný: podpora napadené Ukrajině, která bojuje i za nás, je ze strany demokratického světa naprosto nedostatečná.

V čem by mohla být větší?

Nechci, aby jediný český voják padl v této válce. Ale právě proto musí celý demokratický svět posílat Kyjevu víc obranných i útočných zbraní. Na Ukrajině jsem byl od začátku války dvakrát, naposled jsem se odtamtud vrátil před pár týdny, kdy jsme tam vezli s Pamětí národa třináct aut naplněných zdravotnickým materiálem. A všude jsem slyšel, že jejich cílem je vytlačit Rusy ze své země. V tom jim musíme pomoci, protože čím dál budou Rusové od našich hranic, tím bude náš život bezpečnější.

Citlivá záležitost je i lidská síla, které se Kyjevu nedostává. V Evropské unii je zhruba šest set tisíc bojeschopných Ukrajinců. Polský ministr obrany uvedl, že se Polákům těžko vysvětluje pomoc Ukrajině a sociální podpora uprchlíkům, když vidí její mladé muže posedávat v kavárnách. Jak se na to díváte vy?

V tomto směru s polským ministrem souhlasím. Myslím, že by se měla mezi Ukrajinou a Evropskou unií podepsat smlouva, která by to řešila. Pokud jsou ukrajinští muži žádáni ve své vlasti, měli by se do ní vrátit. To neznamená, že by museli všichni hned na frontu, jsou zapotřebí i ve zdravotnictví, v průmyslu, ve stavebnictví. Navíc Ukrajinci nechtějí posílat do války dvacetileté mladíky, hranice pro mobilizaci je 25 let. A oni sami mi říkali, ať spíš padne otec nebo dědeček než mládenec. I já bych šel do války raději sám, než bych poslal svého syna. Nebylo by ale účinné, kdyby jednotlivé země EU postupovaly v neshodě a o uprchlíky se přetahovaly, podrážely se navzájem, a Ukrajině tím ještě škodily. Měli bychom ctít zájem a stanovisko Kyjeva a vyjít mu vstříc jako celek.

Bývalý hokejový gólman Dominik Hašek s Kateřinou PerknerovouZdroj: Deník/Martin Divíšek

Ministr vnitra Vít Rakušan zdůraznil, že vyhlášení branné povinnosti v jedné zemi není důvodem pro státy EU, aby vydávaly uprchlíky pod dočasnou ochranou nebo s dlouhodobým pobytem. Musel by se změnit zákon. To byste jako senátor podpořil?

Ministr Rakušan má pravdu, a navíc zopakuji, že jeden nebo dva státy samy moc nevyřeší. Je zapotřebí, aby prezident Zelenskyj vyjednal smlouvu s celou Unií. Pokud bránící se Ukrajina potřebuje běžence doma, měla by jí

v tom Evropská unie vyhovět. Ukrajinci nyní přicházejí na bojišti o největší vlastence, o nejlepší muže a ženy své země, často i vysokoškoláky. Musí je mít kým nahradit, a to nejen na frontě. Soudržnost národa je důležitá a my, pokud je ukrajinský zákon žádá zpět ve své zemi, bychom jim neměli prodlužovat víza. Představte si, že byste měla syna ve válce, který by nasazoval život, bránil vaši vlast a spoluobčany před agresivním nepřítelem, zatímco sousedčin syn by pracoval v Německu, bavil se a v uvozovkách popíjel kávičku. Zřejmě byste s jeho přístupem a případnou benevolencí vedení vaší země nesouhlasila. Jsem tedy pro, aby se ukrajinští muži vrátili na Ukrajinu a pomohli své vlasti.

Svět ovšem není jednotný ani v daleko méně závažné věci, jakou je účast ruských sportovců v mezinárodních soutěžích. Rusové hrají v NHL, na tenisových turnajích a pod neutrální vlajkou se zúčastní i pařížské olympiády. Vám se to vůbec nelíbí a navrhoval jste, aby podmínkou jejich účasti bylo odsouzení Putinovy agresivní války. Co vás k tomu vedlo?

Každý občan, pokud to není disident, reprezentuje svou vlast. Jinými slovy dělá vždy reklamu na činy své země. V případě Ruska to je reklama na imperialistickou válku a zločiny včetně genocidy ukrajinských dětí. Když navíc ten občan vystupuje veřejně, má tato reklama obrovský dosah a v případě ruských sportovců to vede k eskalaci války a spoustě ztracených a zmrzačených lidských životů. Pokud nám to není lhostejné, je naší povinností tuto reklamu Rusku neposkytovat. Bohužel mnozí sportovní funkcionáři a politici, včetně těch našich a české vlády, se k tomu staví velmi vlažně. Tito lidé pak svým postojem nesou zodpovědnost za ztracené ukrajinské, ale i ruské životy. Všimněte si, že nekritizuji ruské a běloruské sportovce, nýbrž funkcionáře a politiky. Ti nastavují pravidla a zákony, podle kterých se musí postupovat. Ti nesou zodpovědnost za to, že se ruští sportovci podílejí na propagaci války v mnohých soutěžích v západním světě.

Vystupování pod neutrální vlajkou vnímáte jako výmluvu?

To je směšná výmluva. Vždyť i sám běloruský prezident Lukašenko veřejně řekl, aby to jejich sportovci všem nandali, protože všichni vědí, že reprezentují Bělorusko, a je jedno, jaký dres mají na sobě. A víte, co je smutné? Že dost možná někteří ruští a běloruští sportovci s válkou nesouhlasí a ruské vraždění se jim příčí. Místo aby Mezinárodní olympijský výbor, NHL a další organizace s příjmy mnoha miliard dolarů vyčlenily pár desítek milionů a zavedly pro ně program, který by jim pomohl odsoudit ruskou válku, tak na ně kašlou.

Jenže kritikou Putinovy války by se odsoudili k emigraci a své rodiny k pronásledování. Na to jste nemyslel?

Máte naprostou pravdu. Ale položme si otázku. Co je více? Lidský život, nebo mezinárodní kariéra jakéhokoli sportovce? Za mě je problém ruských sportovců, za který je zodpovědné vedení jejich země, v porovnání s problémy ukrajinských lidí, kteří denně umírají po desítkách, někdy i stovkách, malicherný. Mimochodem já ruské sportovce lituji. Tedy pouze ty, kteří nesouhlasí s ruskou válkou a zločiny. Olympijský výbor má největší světový dosah a obrovské příjmy a do dnešního dne nedokázal pro Rusy, kteří by byli schopni odsoudit válku, vytvořit uprchlický tým a postarat se o jejich blízké.

Možná by pomohlo, kdyby třeba ostatní hokejisté z NHL odmítli s Rusy hrát…

To po hráčích nechtějte. Za sebe mohu téměř s jistotou říct, že bych to v tom prostředí jako hráč také nedokázal. Tedy dokud by na moji rodinu v Praze nezačaly padat bomby. Kdyby padaly na New York, Chicago nebo Ottawu, byli mrzačeni a umírali jejich nejbližší a kamarádi, cítili by to američtí a kanadští hráči a fanoušci také jinak. Teď z jejich pohledu umírají „nějací lidé“ deset tisíc mil daleko od nich. Takové je běžné lidské myšlení. Avšak právě proto nekritizuji hráče, ale funkcionáře zodpovědné za tu kterou soutěž a politiky dané země.

Zdroj: DeníkHrál jste za Pardubice, český národní tým, v NHL i KHL. Rusko tedy znáte. Máme se teď dívat skrz prsty na všechny Rusy, protože jim zkrátka vládne Putin?

Obyčejné lidi nikdy neodsuzuji, nejsou přímo zodpovědní za nelidské vraždění. Pravda ale je, že si většinově zvolili vedení své země, které páchá nejhroznější činy v čele s válečným zločincem Putinem. Samozřejmě občané na to mají jako voliči vliv, ale nemohu jim měřit stejným metrem jako jejich vůdcům, kteří jsou za hrůzné činy plně zodpovědni.

Obloukem se vracím k vaší sportovní kariéře, protože v Praze a Ostravě začíná hokejové mistrovství světa. Je to příležitost se na mezinárodní scéně vytáhnout?

Bezesporu jsme hokejový národ a mistrovství světa, které se v Česku hraje zhruba jednou za deset let, je skvělá příležitost se předvést. Pro kluky na ledě je to jedinečná šance, ale výzva je to i pro organizátory. Sportovní očekávání jsou samozřejmě velká, což je dobře. Medaili vám nikdo negarantuje, ale předpoklady uspět tu jsou.

Výstroj z Nagana je zpátky v síni slávy. Nechtěl jsem ji dát na eBay, říká Hašek

Budete fandit přímo na stadionu?

Koupil jsem si vstupenky na všechny zápasy, ale hodně jsem jich rozdal. V televizi určitě nevynechám jediné střetnutí. A lístek na čtvrtfinále využiji, protože tam budeme určitě, a co bude dál, to se uvidí.

Vznikne-li o něčem opera, jako o vašem olympijském zlatu v Naganu, je evidentní, že stopa té události v historii země je nesmazatelná. Vy jste tehdy před šestadvaceti lety působili jako úžasně stmelený tým, možná to bylo i osobností Ivana Hlinky na trenérské lavičce. Scházíte se pořád?

Scházíme se jednou za pět let, i když minulý rok to nevyšlo. A většina kluků vždycky přijela. Olympiáda v Naganu zůstane navždy v našich srdcích, to se nedá ničím trumfnout. Byli jsme na to vítězství hrozně hrdí a všechno se znásobilo tím, že pan prezident Havel pro nás poslal letadlo a my jsme těch zhruba patnáct hodin mohli strávit doma a o tu radost se podělit s našimi fanoušky. A mě i po těch letech dojímá, že většina lidí, které potkám, ví, co přesně tady dělali, když se hrálo semifinále a finále v Naganu. Budu rád, pokud to potká i další generace hokejistů. Musíte to na ledě umět, mít vynikajícího trenéra, ale nesmí chybět ani kus toho štěstí. A já našim klukům přeji, aby ho teď na mistrovství měli a vybojovali medaili, nejraději tu zlatou.