Domov pro seniory v Diakonii Krabčice na Litoměřicku se snaží podporovat soběstačnost svých klientů. Třeba i jídlem, které lze sníst, i když už dotyční neovládají příbor a mají polykací potíže.

V Diakonii Krabčice vzniká lehce poživatelné jídlo v kostkách | Video: Deník/Zuzana Hronová

Diakonie Krabčice se nachází asi pět kilometrů od Roudnice nad Labem a na úpatí památné hory Říp. V rozsáhlém komplexu renovovaných budov a zeleně lze nalézt poněkud netradiční domov pro seniory. Už jen tím, že se jmenuje „Domov pro naše rodiče“. Název symbolizuje i přístup ke klientům, jako ke generaci, jež umožnila vyrůst té současné produktivní generaci.

Snaží se tu o co největší soběstačnost seniorů a zapojují je do smysluplných aktivit od vaření přes zahradničení až po plesy. Co největší soběstačnost se snaží zachovat také v jídle a přišli s vlastním vynálezem, takzvanými krabkostkami, které si teď nechávají patentovat. Většina lidí těžce nese, když jsou ve stravování odkázáni na pomoc ostatních a musí být krmeni. Taková konzumace jim nepřináší žádnou radost a raději ji omezí.

Oběd zformovaný do pestré vrstevnaté kostky, hodnotí pozitivně socioložka Masarykovy univerzity Lucie Vidovičová:

Krabkostky vypadají jako ze čtyřhvězdičkového hotelu, chválí pokrm socioložka

Podobně to mají ti, které trápí polykací obtíže a byli by odkázáni jen na mixované a málo vzhledné pokrmy. „Nápad vznikl v penzionu mého kamaráda Miroslava Tatky v Beskydech. Měli jsme tam výjezdní zasedání s dalšími vedoucími domovů a hledali způsob, jak upravit jídlo pro lidi s polykacími potížemi. Zaujalo ho to a začal si hrát s rozmělněnými pokrmy tak, aby pořád vypadaly jako lákavé jídlo a ne jako beztvará kaše. A také aby si ho lidé mohli sníst sami, i když už se nenají příborem,“ vypráví ředitel krabčického střediska Diakonie Aleš Gabrysz.

Ředitel střediska Diakonie v Krabčicích Aleš Gabrysz.Zdroj: Deník/ Zuzana Hronová

S Tatkou vyvinul způsob, kdy se každá část chodu vrství do formy a s pomocí škrobu či želatiny se jednotlivé vrstvy spojí a drží pohromadě. Po šokovém zchlazení a následném ohřátí jídla třeba v mikrovlnné troubě si může klient pochutnat na rýži s masem a omáčkou nebo třeba na řízku s bramborem v podobě pestrého a lákavě vyhlížejícího řezu.

„Ještě ale řešíme problém, že jídlo vypadá sice lákavě, ale nepřipomíná ten původní pokrm. Člověk pak neví, do čeho kousne,“ upozorňuje na možnou slabinu krabčický ředitel.

Vypadá to jako dezert, ale není to dezert

Vedoucí přímé obslužné péče Marcela Jeníková ukazuje na fotografii kostku, jež má nahoře červené zelí se želatinou, uprostřed mixované maso a spodní vrstvu tvoří mixované krupicové noky jako alternativa ke knedlíkům. „Vypadá to jako zákusek. Někteří se proto těší, že se zakousnou do malinového řezu. Pak jsou zklamaní, protože mají moc rádi sladké,“ líčí své zkušenosti.

Nevzdali se a postupně našli pokrmy, které i po úpravě do krabkostky vypadají jako původní jídlo: brambory s květákem, těstoviny s masem a omáčkou, rizoto, lečo s bramborem.

Rukou jde sníst i mrkvový salát. Aleš Gabrysz ukazuje obrázek oranžové kostky, nejvíce ze všeho připomínající slavné amarouny ze seriálu Návštěvníci. Jedná se o namixovanou mrkev s trochou želatiny. Formu krabkostek využívají i u snídaní. Například bavorské vdolky lze vtěsnat do pohledné trojbarevné kostky s vrstvou těsta, marmelády a smetany.

Podle ředitele není příprava drahá, potřeba je jen mixér a šoker (šokový zchlazovač potravin, pozn. red.), ze surovin navíc jde pouze o želatinu, agar nebo škrob. Příprava zabere trochu času, ale pracuje se se surovinami, které se podávají v jiné formě dalším klientům. „Pomáhá nám to i snáze kontrolovat, kolik daný člověk snědl. Jestli třeba dvě kostky, jednu, nebo půlku. A víme, kolik je jedna porce,“ popisuje vedoucí Jeníková.

V Domově pro seniory v Zastávce na Brněnsku řeší jídelníček i výživu každého klienta profesionální nutriční terapeutka:

Oběd je tu společenská událost. V domově pro důchodce v Zastávce vaří i na přání

Ze sta vydávaných jídel připravují krabkostky pro pět lidí. Přesto jim to stojí za to. „Není nám jedno, jak tu lidé jedí, jak se cítí. Pro ně je strava velmi důležitá a zvládnout ji sám je i otázka sebeúcty. Čím více věcí dokážou sami, tím více stoupá jejich sebeúcta a chuť do života,“ vysvětluje ředitel Gabrysz.

S Tatkou nyní pořádá po celé republice workshopy, kde se kuchaři domovů pro seniory učí tuto novinku vyrábět. Zájem je velký, většina akcí se za chvíli obsadí. A tak podobně, jako hora Říp získala věhlas díky praotci Čechovi, může obec pod Řípem proslavit praotec oběda v kostce.