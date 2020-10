O testování obyvatel a zaměstnanců sociálních pobytových služeb rozhodla tento týden vláda. Mělo by probíhat takzvanými antigenními testy, které probíhají za pomoci stěru z nosohltanu a u nichž je výsledek znám do půl hodiny. „Jsou rychlé a cenově dostupné,“ uvedla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) s tím, že v případě pozitivních výsledků budou provedeny ještě další, přesnější PCR testy.

Důvodem je to, že roste počet nakažených seniorů. „V průběhu září tvořili lidé starší šedesáti pěti let deset procent. V říjnu se to zvedlo na čtrnáct procent,“ konstatoval šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Právě u seniorů mívá nemoc covid-19 i kvůli dalším nemocem horší průběh.

Proplacení zaměstnanců

Domovy pobytových služeb ale ještě přesnější informace o tom, jak to bude probíhat konkrétně, nemají. „Jediné, co bylo zveřejněno vládou, je, že VZP nakoupila dva miliony testů za cenu 120 korun bez DPH za jede a že cena za provedení testování bude 200 korun,“ řekl Deníku Jiří Horecký z Asociace poskytovatelů sociálních služeb s tím, že se čeká na vydání mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví.

„Testovat by se mělo od příštího týdne, pravděpodobně od středy. Provádět by to měli zdravotničtí pracovníci zařízení. Pokud bude výsledek pozitivní, musí se to oznámit praktickému lékaři,“ konstatuje Horecký s tím, že se to týká všech, kteří například prodělali onemocnění v posledních devadesáti dnech nebo mají PCR test z posledních tří dnů.

Podle Horeckého ale ještě nejsou dořešené mnohé věci. Například to, jak bude Všeobecná zdravotní pojišťovna testy distribuovat, jak bude probíhat zajištění úhrad za testování. „Pokud vláda zmínila dvě stě korun za test, tak předpokládáme, že zařízení dostanou peníze na zaměstnance zařízení, kteří budou odebírat biologický materiál a uvidí výsledek testu,“ dodal.

„Během příštího týdne na základě opatření, které vydá pan ministr, testování začne,“ ujistila hlavní hygienička Jarmila Rážová s tím, že testy jsou již dovezeny do republiky.

Kvalita testů

Pochybnosti ale v mnohých budí i samotné použité antigenní testy. Podle studie pražské Fakultní nemocnice v Motole nejsou často spolehlivé. „Dá se říct, že 3 z 10 Covid+ pacientů, a to dokonce i pokud mají příznaky, antigenní testy vůbec nerozpoznají!“ říká Pavel Dřevínek, přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol.

Podle nového ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) to není vždy úplně přesně interpretováno. Mají podle něj určitou senzitivitu a specifitu, tedy úspěšnost, s níž zachytí přítomnost nemoci, a ta je vždy vyšší než devadesát procent. „Záleží ale na tom, v jaké populaci testujeme. Když se bude testovat v extrémně málo promořené populaci, tak to riziko, že dostaneme vyšší výsledek je větší. Naopak když ho budeme používat cíleně v promořené populaci, tak je ta záchytnost daleko větší,“ řekl Blatný.