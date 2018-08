Dopadení rozbíječe brýlí a pátrání po migrantech s drony: zhlédněte videa dne

/ROZHOVOR/ O ryze český triumf v mužské dvouhře Wimbledonu se v historii čítající 132 ročníků postaral pouze Jan Kodeš v roce 1973. Nicméně ještě další dvě výhry nesou český podpis. Jako reprezentant Egypta se devatenáct let před ním radoval Jaroslav Drobný a v roce 1996 také Richard Krajicek, jehož rodiče na začátku sedmdesátých let emigrovali do Nizozemska.