Děti by Ježíškovi daly pusu a pozvaly ho do mekáče

Mezi dopisy, které přišly do elektronické pošty Deníku v rámci ankety Dárek pro Ježíška, převládají ty, kde děti děkují za vše, co jim Ježíšek pod stromeček daruje. Většina z nich by ho za to ráda objala, dala mu pusu, popřípadě ho pozvala nejen ke svátečnímu stolu, ale také do rychlého občerstvení.

Co by české děti darovaly Ježíškovi? Podívejte se na jejich odpovědi. | Foto: Shutterstock