Doplatí Okamura na výroky o Letech? Lidovci ho nechtějí v čele sněmovny

Lidovci se neobávají toho, že kdyby šéf vítězného hnutí ANO Andrej Babiš nebyl ve vládě, řídil by ji zpovzdálí jako loutkový kabinet. Dál trvají na své podmínce, že do vlády nepůjdou s trestně stíhaným politikem. Po dnešním jednání s Piráty to řekl místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka.